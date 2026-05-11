Jurus Nadiem Bantah Terlibat Pemilihan Chromebook: 'Tunjuk Hidung' Dirjen dan Direktur

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) berjalan meninggalkan ruang sidang saat skors sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026). Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan tujuh orang saksi. (Foto: Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/ag).

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menegaskan tidak terlibat dalam pemilihan laptop Chromebook dalam program pengadaan digitalisasi pendidikan yang kini menjadi perkara hukum. Ia menyebut seluruh proses teknis, termasuk penentuan spesifikasi, berada di luar kewenangan menteri.

Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/5/2026).

Nadiem juga menekankan bahwa proses pengambilan keputusan teknis pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan pada level di bawah menteri.

"Tidak pernah menteri menandatangani spesifikasi daripada laptop atau TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Itu selalu dilakukan di level Direktur Jenderal (Dirjen) maupun di level Direktur, bahkan di level Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," kata Nadiem dalam persidangan.

Dalam keterangannya, Nadiem juga menolak anggapan bahwa dirinya menentukan jenis perangkat yang digunakan dalam program digitalisasi pendidikan, termasuk pemilihan sistem operasi Chromebook.

Ia bahkan menilai terjadi kekeliruan dalam memahami struktur kewenangan di internal kementerian.

"Salah satu hal yang sangat saya sayangkan di dalam persidangan ini adalah terciptanya kekaburan, terciptanya kebingungan dari sebenarnya siapa wewenangnya siapa. Bukan opini, fakta dari yang tanda tangan mengenai kebijakan spek itu, yaitu Chrome atau Windows, tidak terletak di tingkat menteri. Itu adalah wewenang di level Direktur," sebut Nadiem.

Diketahui, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek terseret dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2019–2022. Ia didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp2,18 triliun.

Rinciannya, kerugian negara meliputi Rp1,56 triliun dari program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, serta 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp621,39 miliar dari pengadaan CDM yang disebut tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.

Dalam perkara ini, Nadiem diduga menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Disebutkan, sebagian besar dana PT AKAB bersumber dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Nadiem didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.