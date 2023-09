Justin Bieber, Doja Cat dan H.E.R Masuk Delapan Nominasi Grammy Awards 2022

Nominasi untuk perhelatan penghargaan tahunan Grammy Awards ke-64 sudah diumumkan. Rencananya akan digelar pada 31 Januari 2022 di Los Angeles.

Nama-nama besar seperti Justin Bieber, Doja Cat dan H.E.R. masuk dalam delapan nominasi, dan Billie Eilish dan Olivia Rodrigo masing-masing masuk dalam tujuh nominasi.

Justin Bieber mendapatkan nominasi Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, dan lainnya.

Kemudian, Billie Eilish juga masuk dalam nominasi Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best pop Solo Performance, dan masih banyak lagi.

Perhelatan tersebut menimbulkan banyak reaksi keras terhadap Komite Recording Academy.

Grammy telah dikritik dalam beberapa tahun terakhir oleh artis-artis terkemuka termasuk Jay-Z, Drake, Kanye West dan Frank Ocean, yang memperkuat kekhawatiran bahwa artis kulit hitam telah secara rutin lolos.

Dalam kategori semua genre teratas. Pada bulan Maret, Weeknd mengumumkan boikot Grammy, mengutip komite di nytimes, Rabu, (24/11/2021).

Upacara akan diadakan pada 31 Januari 2022, di Crypto.com Arena (sebelumnya Staples Center) di Los Angeles.