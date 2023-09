Juvenile Justice Raih Posisi Puncak Serial Drakor di Netflix

Drama Korea Juvenile Justice berhasil meraih posisi puncak yang tayang di Netflix. Serial asli Netflix Juvenile Justice menduduki puncak peringkat mingguan untuk serial TV non bahasa Inggris pada platform tersebut.

Menurut grafik, sebagaimana dikutip dari The Korea Herald pada Jumat, (11/03/2022), serial Juvenile Justice telah ditonton selama 45,93 juta jam oleh pelanggan Netflix di 190 negara berbeda pada periode 28 Februari hingga 6 Maret.

Menyusul Juvenile Justice, ada Café con aroma de mujer di peringkat dua dengan total penayangan selama 45,93 juta jam pada periode yang sama.

Sejak dirilis pada 25 Februari lalu, Juvenile Justice telah ditonton selama 17,41 juta jam dalam empat hari, menempatkan serial tersebut di posisi nomor tiga pada periode 21 hingga 27 Februari.

Sementara menurut data yang dirilis oleh perusahaan analitik streaming Flix Patrol, Drama Korea tersebut pada minggu lalu menempati posisi ke-8 di peringkat global program TV. Pekan ini, serial tersebut menduduki peringkat nomor 12.

Juvenile Justice bukan drama Korea satu-satunya yang masuk dalam 10 besar daftar serial TV non-Inggris Netflix di pekan pertama bulan Maret. All of Us Are Dead menduduki peringkat nomor 3 dengan 24,02 juta jam penayangan.

Selain itu, ada juga Twenty Five, Twenty One di posisi nomor 5, Forecasting Love and Weather di peringkat 7, dan Thirty-Nine di posisi 9.

Juvenile Justice menceritakan Sim Eun-seok (Kim Hyee-so), seorang hakim yang sangat benci jika ada remaja yang melakukan kejahatan. Dia bekerja dengan Cha Tae-ju (Kim Mu-yeol), yang percaya bahwa remaja bisa memperbaiki perilaku mereka.