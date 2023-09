Kabar Baik Jelang Mudik, Pertamina dan Swasta Banting Harga BBM

Ada kabar baik bagi konsumen bahan bakar minyak (BBM) kelas atas dari Pertamina, yakni Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, harganya turun. Menghemat kantong saat mudik ke kampung halaman.

Dikutip dari situs Pertamina, Sabtu (8/4/2023), penurunan harga untuk Pertamina Turbo dan Peramina dex berlaku sepak 1 April 2023. Harga itu berlaku untuk seluruh SPBU Pertamina. Di mana, harga Pertamax Turbo turun dari Rp15.100 menjadi Rp15 ribu per liter. Harga Pertamina Dex juga turun dari Rp15.850 menjadi Rp15.400 per liter.

Sedangkan SPBU swasta tak mau kalah. Mereka juga melakukan hal yang sama. Sebut saja, Shell menurunkan harga BBM mereka. Semisal, Shell V-Power harganya turun dari Rpo14.980 menjadi Rp14.790 per liter.

Shell V-Power Diesel juga turun dari Rp16 ribu ke Rp15.440 per liter, dan Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp15.240 menjadi Rp15.100 per liter. Harga BBM di SPBU VIVO juga turun untuk jenis Revvo 90 dari Rp13.400 per liter ke Rp11.600 per liter. Kemudian Revvo 95 turun dari Rp14.700 ke Rp14.595 per liter.

SPBU BP juga menurunkan harga BP 90 dari Rp14.110 menjadi Rp13.850 per liter. Sedangkan jenis BP 92 turut dari Rp14.200 menjadi Rp13.950 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Jabodetabek mulai 1 April 2023:

1. Pertamina- Pertalite: Rp10.000 per liter- Pertamax: Rp13.300 per liter- Pertamax: Turbo Rp15.000 per liter- Pertamina: Dex Rp15.400 per liter- Dexlite: Rp14.250 per liter- Solar: Rp6.800 per liter

2. Shell-Shell Super: Rp13.990 per liter-Shell V-Power Rp14.790 per liter-Shell V-Power Diesel: Rp15.440 per liter-Shell V-Power Nitro+: Rp15.100 per liter

3. Vivo-Revvo 90: Rp11.600 per liter-Revvo 92: Rp14.000 per liter-Revvo 95: Rp14.595 per liter

4. BP- BP 90: Rp13.850 per liter- BP 92: Rp13.950 per liter- BP Ultimate: Rp14.790 per liter- BP Diesel: Rp14.270 per liter