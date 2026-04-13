Kabar Baik untuk UMKM yang Keluhkan Mahalnya Plastik, Begini Solusi dari Mendag Budi

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso usai peluncuran Indonesia Licensing and Franchising Expo Tahun 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (13/3/2025). (Foto: Antara/Maria Cicilia Galuh)

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menyebut Indonesia mendapatkan bahan baku alternatif pembuatan plastik dari negara lain dengan harga yang wajar. Langkah ini menjadi solusi bagi sejumlah pelaku UMKM yang terdampak mahalnya harga plastik akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah.

"Jadi plastik itu kan memang kita itu impor bahan bakunya untuk bijih plastik itu kan nafta ya, itu kan dari Timur Tengah selama ini. Karena imbas perang sehingga terganggu otomatis dari sana. Nah kita mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika," ujar Mendag Budi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia mengatakan, terkait kenaikan harga plastik, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah produsen. Suplai bahan baku plastik dari tiga negara tersebut diharapkan dapat tiba secepatnya.

Namun, saat ditanya apakah bahan baku alternatif dari negara tersebut nantinya dapat menurunkan harga plastik, ia tidak menjawab secara rinci.

"Ini kan memang krisis global, artinya memang selama ini kan supplier kita kebanyakan dari Timur Tengah. Tapi alternatif dari negara lain kan memang sebagian sudah kita dapat. Nah yang kedua, tadi ada 3 negara. Kita terus mencari negara lain yang bisa mensuplai untuk bijih plastik," tutur dia.

Selain dari tiga negara tersebut, Mendag Budi mengatakan tengah mencari suplai bahan baku plastik dari negara lain.

"Pada prinsipnya ya ada tadi tapi kan kita harus nyari terus ya. Karena juga gini, produsen plastiknya di beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura itu kan banyak yang force majeure ya. Jadi memang ini krisis global terkait dengan keterbatasan bahan baku tadi," jelas dia.

Sebagai informasi, harga plastik domestik dilaporkan melonjak antara 30 persen hingga 80 persen. Kenaikan ekstrem ini terjadi seiring memanasnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang mengganggu distribusi nafta sebagai bahan baku utama plastik.

Lonjakan harga minyak global dan gangguan pasokan bahan baku turunan minyak bumi menjadi pemicu utama yang mengancam biaya operasional UMKM yang bergantung pada kemasan plastik.

Keluhan Pedagang Pasar

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri mengatakan, kenaikan harga plastik sangat berdampak kepada arus kas pedagang pasar yang masih mengandalkan kresek sebagai wadah.

Harga plastik naik signifikan sejak sebelum Lebaran pada 21 Maret 2026. (Foto: Antara).

"Soal lonjakan harga plastik yang berpengaruh terhadap pengeluaran itu berapa persen, untuk case plastik pada pedagang yang menggunakan plastik sebagai bahannya, kenaikannya hingga 20 persen pengeluarannya," kata Abdullah, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Meskipun harga jual barang dagangannya naik terimbas plastik, kata dia, pemasukan yang diterima pedagang pasar yang tergolong UMKM, tidak serta merta bertambah. Lantaran pihak pedagang harus menanggung tambahan ongkos untuk pengadaan plastik.

Kendati begitu, harga plastik naik juga bisa diakali agar harga barang jualan tidak ikut terangkat. Dia memberi contoh, pedagang bisa saja tidak menaikan harga produk jualannya, namun mengurangi kuantitas.

"Itu membuat kita bisa menaikan harga jualnya, atau kita menahan tetapi mengurangi barang yang ada. Contoh, pedagang es buah akan mengurangi buahnya untuk mengakumulasikan harga plastiknya. Ini contoh aja ya," ungkap