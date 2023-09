Kabupaten Tangerang PPKM Level 1, Kapasitas Pengunjung GIIAS 2021 Boleh 75%

Ajang pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 telah resmi dibuka pada 11 November lalu, dan hari ini (13/11/2021) adalah hari ketiga penyelenggaraannya.

Antusiasme pecinta otomotif terhadap penyelenggaraan GIIAS 2021 telah telihat dari hari pertama penyelenggaraannya, dan memasuki akhir pekan pertama ini para peserta GIIAS akan tetap mempresentasikan produk unggulan dan inovasi teknologi terkini mereka kepada seluruh masyarakat, tentu dengan protokol kesehatan yang tetap dijalankan dengan seksama.

Pemerataan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan semakin baiknya penanganan masalah pandemi telah berhasil membuat angka kasus positif COVID-19 semakin melandai di Indonesia, khususnya daerah kabupaten Tangerang tempat berlangsungnya pameran GIIAS 2021 telah mengumumkan PPKM level 1.

Penurunan status PPKM level 1 di Kabupaten Tangerang juga mempengaruhi kapasitas pengunjung pada penyelenggaraan GIIAS 2021. Atas rekomendasi Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, kini GIIAS dapat menampung kapasitas sebanyak 75 persen dari total keseluruhan kapasitas pada Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City. Selain itu, penyelenggaraan GIIAS 2021 juga terbuka untuk semua masyarakat, tanpa batasan usia.

Namun, pemberlakuan status Level 1 di Kabupaten Tangerang bukan berarti ada pelonggaran pemberlakuan protokol kesehatan.

Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi kembali menekankan pentingnya menjaga prokes pada penyelenggaraan GIIAS 2021. "Perlu kami tegaskan bahwa pemberlakuan protokol kesehatan akan tetap berlaku sepanjang penyelenggaraan GIIAS," ungkapnya.

Pada penyelenggaraan GIIAS 2021 ini, seluruh pihak terlibat harus dalam kondisi sehat, sudah menjalani vaksin lengkap (dua dosis), terdaftar diaplikasi PeduliLindungi, selalu menggunakan masker medis, secara berkala mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan bagi pengunjung, harus melakukan pembelian tiket secara online.

Tiket masuk GIIAS 2021 hanya tersedia di aplikasi GIIAS Auto360 dengan kehadiran pengunjung dibagi dalam tiga sesi setiap harinya.

GIIAS 2021 akan berlangsung hingga 21 November 2021. Pameran berskala internasional ini didukung oleh, Astra Financial & Logistic kembali hadir sebagai Platinum sponsor GIIAS 2021, dukungan lainnya juga datang dari Pertamina, dan tahun ini OLX Autos memberikan dukungannya sebagai official trade in partner.

Selain itu, Astra Honda Motor, Llumar, MLD Spot, Boson, dan BKleen Indonesia berperan sebagai safety protocol partner GIIAS 2021.