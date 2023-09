Kaca Depan Jeep Wrangler 4xe 2022 Gunakan Gorilla Glass

Jeep telah meluncurkan Wrangler 4xe 2022 dan sudah tersedia di Eropa, seperti di Italia, Spanyol, Belgia, dan Serbia, mulai Desember 2021.

Dengan powertrain plug-in hybrid, Wrangler 4xe memungkinkan pelanggan bepergian dengan tenaga listrik penuh dan tanpa emisi, serta diklaim lebih efisien dan menyenangkan di semua medan.

Wrangler 4xe dilengkapi sistem propulsi yang menggabungkan dua motor listrik, mesin I-4 2.0-liter dan transmisi otomatis 8-percepatan untuk propulsi yang hampir senyap dan kemampuan off-road 4x4 yang ditingkatkan.

Untuk tetap terhubung, kendaraan Jeep terbaru ini dibekali rangkaian lengkap layanan Uconnect bagi pelanggan untuk menikmati toolkit terintegrasi yang menggabungkan fungsionalitas, konektivitas, dan layanan dengan kemudahan penggunaan.

Untuk tahun 2022, jajaran Wrangler 4xe lebih ditingkatkan dengan konten teknologi canggih dan serangkaian fitur ADAS generasi terakhir termasuk High Beam Automatic Headlight Control, Full Speed Forward Collision Warning Plus with Advanced Brake Assist, dan Adaptive Cruise Control with Stop.

Semuanya ditawarkan sebagai standar pada model-model tahun 2022 bersama dengan Blind Spot Monitoring standar dengan Rear Cross-Path Detection, kamera spion dan Park Assist depan dan belakang pada model tahun sebelumnya.

Beberapa yang baru lainnya di Wrangler 4xe termasuk kaca depan Jeep Performance Parts (JPP) Gorilla Glass yang tangguh yang tersedia langsung dari pabrik.

Kemudian cat eksterior Silver Zynith Metallic Clear Coat dan High Velocity Metallic Clear Coat yang bergabung dengan palet warna Wrangler sudah termasuk Hitam, Putih Cerah, Firecracker Red, Granite Crystal Metallic, Sting-Gray, Hydro Blue, plus Snazzberry dan Sarge Green (keduanya hanya tersedia di Sahara).

Semua pilihan warna akan tersedia dalam kombinasi dengan soft top, atau hardtop hitam atau warna bodi tergantung pada level trim.

Selain itu, warna Tuscadero dan Gobi yang memukau akan bergabung dengan palet Jeep dengan warna-warna cerah dan khusus yang menambahkan penyesuaian dan daya tarik pada Jeep Wrangler. Ini juga pertama kalinya Tuscadero dan Gobi tersedia untuk pesanan di semua trim Jeep Wrangler.

Jeep telah membuka pesanan untuk kendaraan ini, dengan tahap pertama mulai sekarang hingga Januari 2022, sedangkan yang kedua akan tersedia untuk pesanan untuk periode terbatas mulai dari musim semi hingga musim panas 2022.

Kaca depan Wrangler 4xe dilapisi Gorilla Glass (standar pada Rubicon dan opsional pada Sahara), yang menggunakan teknologi penguatan bahan kimia yang sama dengan layar ponsel.

Kombinasi lapisan dalam Gorilla Glass ultra-tipis dengan lapisan luar 52 persen lebih tebal membuat kaca depan ini ringan, tahan lama, dan hingga tiga kali lebih tahan terhadap retak akibat batu dan serpihan off-road.

Dengan diperkenalkannya model tahun 2022, maka 100 persen dari jajaran Wrangler ditawarkan dalam hanya plug-in hybrid di pasar Eropa dengan kemudi kiri.

Ini memberikan dasar yang kuat bagi rencana Jeep untuk menawarkan 70 persen kendaraan Jeep yang dijual di seluruh dunia pada tahun 2025 dengan opsi powertrain listrik.