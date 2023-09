Kado Kemerdekaan, Sean Gelael Bawa Merah Putih Berkibar di Le Mans

Hasil istimewa berhasil diraih Pebalap Indonesia Sean Gelael. Pertama kali tampil di ajang Le Mans 24 Hours bersama Stoffel Vandoorne dan Tom Blomqvist, ketiganya berhasil merebut podium kedua di ajang balap legendaris tersebut.



Gelael dkk bahkan hanya tertinggal 0,7 detik dari WRT #31 yang keluar sebagai pemenang. Sean yang menyetir mobil bernomor 28 finis di posisi kedua untuk kategori balapan kelas LMP2.



"Saya sungguh tidak menyangka bisa mengakhiri debut 24 Hours of Le Mans dengan kebahagiaan seperti ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung saya selama ini," ujar Sean yang membawa bendera merah putih ke atas podium.





Hasil balapan ini membuat Sean dan kawan-kawan memimpin klasemen sementara LMP2 berbekal poin ganda khusus untuk Le Mans 24H. Sean, Stoffel, dan Tom mengoleksi 89 angka, begitu juga dengan JOTA #28. Mereka mengungguli WRT #31 dengan nilai 81.



Apresiasi



Sukses Sean Gelael langsung disambut bangga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Prestasi Sean di ajang balap dunia semakin mengukuhkan nama Indonesia di kancah dunia.



"Sean Gelael telah mencatatkan rekor sejarah sebagai pebalap Indonesia pertama yang tampil sekaligus naik podium di ajang bergengsi FIA World Endurance Championship (WEC). Sean Gelael mampu mengibarkan bendera Merah Putih, mengharumkan nama Indonesia," ujar Bamsoet.



Sebelumnya di putaran pertama WEC 2021, 6 Hours of Spa-Francorchamps di Belgia pada 1 Mei 2021, Sean berhasil membawa JOTA#28 naik podium dengan finish di posisi ketiga. Kemudian kembali naik podium dengan finish di posisi kedua dalam putaran kedua, 8 Hours of Portimao di Portugal pada 13 Juni 2021.



Doa dan dukungan rakyat Indonesia tidak berhenti agar Sean bisa kembali mengibarkan bendera Merah Putih di dua putaran sisa WEC 2021. Selanjutnya putaran kelima, 6 hours of Bahrain, dan putaran keenam sebagai penutup WEC 2021, 8 Hours of Bahrain, akan diselenggarakan pada 30 Oktober 2021 dan 6 November 2021 di Bahrain.



"Rasanya naik podium di dua putaran sisa WEC 2021 bukan hal yang mustahil untuk kembali ia persembahkan bagi bangsa Indonesia," tandas Bamsoet penuh harap.