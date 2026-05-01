Mirra Andreeva Tembus Final Madrid Open 2026 Sehari Setelah Rayakan Ultah!

Lapangan tanah liat Stadion Manolo Santana menjadi saksi bisu keajaiban remaja ajaib asal Rusia, Mirra Andreeva!

Hanya sehari setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-19, Andreeva sukses mengamankan tiket final Mutua Madrid Open 2026 usai menumbangkan wakil Amerika Serikat, Hailey Baptiste, pada Kamis (30/4/2026).

Tampil penuh percaya diri, Andreeva menyudahi perlawanan sengit Baptiste lewat kemenangan dua set langsung, 6-4 dan 7-6.

Hasil ini tidak hanya mengantarnya ke partai puncak, tapi juga menorehkan tinta emas dalam sejarah tenis dunia.

Penghancur Rekor

Kemenangan ini membuat Mirra Andreeva menjadi petenis remaja pertama sejak tahun 2009 yang berhasil mencapai tiga final turnamen level WTA 1000.

Sebuah statistik mengerikan yang membuktikan bahwa ia bukan lagi sekadar "pemain masa depan", melainkan ancaman nyata saat ini.

Tak hanya itu, Andreeva kini memegang rekor kemenangan terbanyak di lapangan tanah liat sepanjang musim 2026 dengan total 12 kemenangan.

Secara keseluruhan, ia sudah mengantongi 26 kemenangan tahun ini, sebuah konsistensi yang dipastikan bakal melambungkan peringkatnya ke posisi 7 dunia pekan depan.

Mental Baja di Tie-Break

Dominasi Andreeva terlihat jelas di set pertama. Servis tajamnya membuat Baptiste tak berkutik, di mana ia menyapu bersih 20 dari 22 poin melalui servisnya sendiri.

Namun, drama sesungguhnya terjadi di set kedua. Baptiste yang pantang menyerah berhasil memaksa laga berlanjut ke babak tie-break.

Andreeva sempat berada di ujung tanduk saat tertinggal jauh 0-4. Dalam posisi terjepit, ia menunjukkan ketenangan luar biasa dengan menyelamatkan dua set points sebelum akhirnya menutup laga pada match point ketiganya.

"Saya hanya mencoba bermain poin demi poin. Sepertinya, itu yang membuat saya bisa bangkit saat tie-break,” ujar Andreeva merendah usai laga.

Rendah Hati Meski Favorit Juara

Meski nama-nama besar seperti Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, hingga Coco Gauff sudah lebih dulu angkat koper, Andreeva enggan jemawa.

Ia menolak disebut sebagai unggulan utama di final nanti."Saya tidak menganggap diri saya favorit. Siapa pun yang mencapai final adalah lawan tangguh. Saya belajar untuk tidak memedulikan peringkat maupun nama besar lawan,” tegasnya.

Di partai final, Andreeva akan berhadapan dengan petenis Ukraina, Marta Kostyuk. Kostyuk sendiri melaju ke final WTA 1000 perdananya setelah melewati drama tiga set melawan Anastasia Potapova dengan skor 6-2, 1-6, dan 6-1.

Duel dua bintang muda ini diprediksi akan menjadi salah satu final paling menarik di Madrid musim ini. Akankah Andreev menyempurnakan pekan ulang tahunnya dengan trofi juara?