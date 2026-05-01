KAI Commuter Data 113 Barang Korban Kecelakaan, 66 Belum Dikembalikan

Petugas gabungan mengevakuasi bangkai gerbong kereta yang hancur di lokasi kecelakaan Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026). (Foto: Inilah.com/Syahidan).

Manajemen KAI Commuter mencatat sebanyak 113 barang milik penumpang yang menjadi korban kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur berhasil ditemukan hingga Jumat (1/5/2026).

Dari total barang yang diamankan tersebut, sebanyak 47 barang telah diserahkan kepada keluarga atau pemilik yang berhak. Sementara 66 barang lainnya masih tersimpan di posko layanan lost and found untuk proses verifikasi dan pengambilan.

"Jumlah barang bawaan yang kami temukan sejauh ini 113. Yang sudah diserahterimakan 47, tersisa 66 barang," kata Public Relations Manager KAI Commuter, Leza Arlan, Jumat (1/5/2026).

Barang-barang yang ditemukan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari telepon genggam, koper, tas, headphone, jam tangan, hingga barang pribadi lainnya yang berhasil diamankan petugas di lokasi kejadian pascainsiden pada Senin (27/4/2026) malam.

KAI Commuter menjelaskan, proses pengambilan barang dilakukan dengan mekanisme ketat. Keluarga atau ahli waris wajib menunjukkan identitas resmi seperti KTP atau Kartu Keluarga untuk memastikan kesesuaian kepemilikan barang.

Untuk barang elektronik seperti ponsel, petugas juga melakukan verifikasi tambahan dengan mencocokkan data nomor kontak yang masih terhubung dengan perangkat tersebut.

Sementara itu, layanan operasional KRL Commuterline Jabodetabek di sekitar Stasiun Bekasi Timur mulai berangsur normal. Namun, proses penanganan dan pengembalian barang korban masih terus dilakukan di posko yang disiapkan pihak operator.