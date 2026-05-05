KAI Janji Transparan, Polisi Kejar Penyebab Kecelakaan Bekasi

Proses pengusutan kecelakaan kereta di Bekasi Timur terus bergulir. Polda Metro Jaya kini fokus mengejar penyebab pasti insiden, sementara PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan siap bersikap terbuka dalam mendukung penyelidikan.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, memastikan pihaknya telah memenuhi panggilan pemeriksaan dan berkomitmen memberikan data yang dibutuhkan penyidik.

"Kami mendukung upaya hukum, kami juga mendukung sekali upaya KNKT untuk mengungkap sebab-musabab dari kejadian ini," kata Bobby di Stasiun Bekasi Timur, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan, KAI akan bersikap kooperatif sepanjang proses penyelidikan berlangsung, termasuk berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam mengurai faktor teknis maupun non-teknis penyebab kecelakaan.

Sementara itu, polisi terus memperluas pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyebut penyidik telah memanggil sejumlah unsur, mulai dari pengemudi taksi, penjaga palang pintu, hingga petugas operasional KAI.

"Hingga saat ini, penyidik telah meminta keterangan terhadap 31 orang, yang terdiri atas pelapor, pengemudi taksi, penjaga palang, saksi di sekitar lokasi, korban, serta pihak-pihak lain yang mengetahui langsung peristiwa tersebut," kata Budi.

Selain pemeriksaan saksi, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, serta menganalisis rekaman CCTV guna memperkuat konstruksi perkara.

Di tengah proses hukum, KAI memastikan penanganan korban tetap berjalan. Hingga 4 Mei 2026, sebanyak 84 penumpang dilaporkan telah kembali ke rumah, sementara 17 lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi korban serta memberikan pendampingan, termasuk layanan trauma healing dan mekanisme penggantian biaya pengobatan.

"Kami terus memantau kondisi pelanggan yang masih dirawat serta memastikan kebutuhan penanganan terpenuhi," ujarnya.

Di sisi lain, KAI juga menangani barang milik penumpang yang tertinggal saat kejadian. Dari total 115 barang yang ditemukan, 61 di antaranya telah dikembalikan kepada pemilik, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi.

Seiring penyelidikan yang terus berjalan, aparat kepolisian menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan serta pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap secara jelas.