KAI: Seluruh Penumpang KA Argo Bromo Anggrek Selamat dari Kecelakaan

Kondisi gerbong KRL Commuterline yang bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Ukuran Font Kecil Besar

Pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek sebanyak 240 orang dalam kondisi selamat pascainsiden kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Fokus utama kini beralih sepenuhnya pada penanganan korban dari pihak KRL Commuter Line.

Tragedi yang terjadi sekitar pukul 21.00 WIB ini sempat memicu kepanikan luar biasa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang turun langsung meninjau lokasi, memberikan kabar duka terkait jumlah korban di lapangan.

"Tiga orang meninggal dunia dan 29 penumpang mengalami luka-luka," ujar Dasco di tengah hiruk-pikuk proses evakuasi di lokasi kejadian.

Duka Mendalam KAI

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, dalam keterangan resminya menyatakan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas peristiwa kelam ini. Ia menegaskan bahwa prioritas perusahaan pelat merah tersebut adalah memastikan para korban mendapatkan perawatan medis terbaik.

"Kami menyampaikan duka mendalam. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik. Kami memahami kesedihan keluarga dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait," kata Anne.

Data Korban dan Penanganan Medis

Hingga Selasa (28/4/2026) dini hari, data dari KAI menunjukkan setidaknya 38 penumpang KRL yang terluka telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit rujukan di wilayah Bekasi dan sekitarnya, antara lain: RSUD Bekasi, Primaya Hospital Bekasi Timur, dan RSU Bella Bekasi

Beruntung, 240 penumpang yang berada di rangkaian KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan tidak mengalami cedera fisik dan telah dievakuasi dari area kecelakaan.

Hingga kini, petugas gabungan masih berjibaku di lokasi guna mensterilkan jalur rel yang terdampak. Sementara itu, penyelidikan mengenai penyebab pasti tabrakan antara kereta cepat jarak jauh dengan rangkaian Commuter Line tersebut masih dalam tahap pendalaman otoritas terkait.