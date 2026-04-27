Kajian KPK Tepat, Deep: Miris Lihat Ketum Parpol Berpuluh Tahun tak Ganti

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagai langkah yang tepat.

Menurut Neni, persoalan mendasar partai politik selama ini adalah kecenderungan menjadi institusi yang sangat bergantung pada figur tertentu.

"Sebab selama ini memang problemnya adalah parpol itu menjadi personalized institution. Ini bisa berbahaya untuk demokrasi, sehingga tidak heran kader partai yang dihasilkan juga sangat jauh dari harapan rakyat," jelas Neni kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menambahkan, praktik politik yang cenderung transaksional membuat partai tidak hadir secara optimal ketika masyarakat membutuhkan. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar adalah bagaimana gagasan tersebut bisa masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Partai Politik.

"Sebab yang mengesahkan RUU tersebut juga adalah para penguasa dan punya posisi strategis di partai. Miris ketika satu parpol, ketua umumnya (sudah) berpuluh-puluh tahun tidak diganti-ganti, sehingga kaderisasinya berjalan mandek," tegasnya.

Terkait potensi korupsi di internal partai, Neni berpandangan persoalan tersebut tidak serta-merta hilang hanya dengan pembatasan masa jabatan ketua umum.

"Pekerjaan rumahnya bukan hanya pada problem regulasi, tetapi juga budaya politik yang melanggengkan transaksional, itu juga yang perlu diperangi bersama-sama. Tanpa itikad baik dari semua pihak tentu tidak akan terwujud," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Gagasan tersebut tertuang dalam kajian tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam dokumen itu, KPK menyoroti belum adanya sistem kaderisasi yang terintegrasi di tubuh partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dinilai penting guna mendorong regenerasi kepemimpinan.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK.