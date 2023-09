Kala Fabio Quartararo \'Syukuran\' Bareng Anak-anak di Lombok, Warganet: Indahnya Berbagi

Keseruan di balik gelaran MotoGP Mandalika 2022 memang selalu menarik perhatian publik. Terutama soal para pebalap yang sering kali membagikan momen di tanah air. Baru ini, aksi Pebalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, jadi sorotan. Usai kesuksesannya meraih podium kedua di balapan basah diย MotoGP Mandalika pun disambut gembira oleh dirinya bersama warga lokal.

Dalam sebuah momen El diablo julukannya kedapatan sedang berbagi makan es krim bersama anak-anak di Kuta, Lombok tengah.

Pada unggahan twitter Jurnalis Inggris Simon Patterson, Quartararo terlihat mentraktir anak-anak penjual gelang di Mandalika.

Akun yang diretweet langsung Fabio tersebut memperlihatkan anak-anak yang ditraktir oleh Fabio Quartararo tengah memilih eskrim. Beberapa sudah makan eskrim uang dibelikannya.

Setidaknya ada lebih dari lima anak yang ia traktir.

"Bagaimana rasanya enak?" ungkap Fabio Quartararo pada anak-anak tersebut dalam bahasa Inggris.

Kemudian para anak-anak mengangguk dan mengungkapkan terima kasih dengan senyum sumringah.

Aksi pebalap tersebut tentu mendapatkan berbagai respons dari warganet.

"respect and many thank, indahnya berbagi," ucap akun @suyatman.

Bagi Fabio Quartararo, finis kedua di Mandalika merupakan hasil yang lebih baik dari seri pembuka di Losail, Qatar.

Pada balapan pembuka musim 2022 di Qatar, ia cuma bisa finis di posisi kesembilan.

Saat ini, Fabio Quartararo yang mengoleksi 27 poin dari dua balapan menempati peringkat ketiga klasemen MotoGP 2022. Quartararo hanya berjarak tiga poin dari pebalap tim Gresini Racing, Enea Bastianini, yang bertengger di posisi puncak.

