Kala Jaksa Penasaran dengan Kertas Catatan Saksi Ahli Kubu Ferdy Sambo

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencurigai catatan yang ditulis Ahli Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Said Karim yang sempat beberapa kali dilihat saat menjawab pertanyaan yang diajukan penasihat hukum Ferdy Sambo.

Hal tersebut diungkap jaksa saat mendengarkan kesaksian Said Karim dalam sidang lanjutan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di PN Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023).

Jaksa tiba-tiba mengaku penasaran dan bertanya tentang isi catatan yang dibawa Said. Jaksa mengatakan Said membaca catatan saat ditanya oleh pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

"Saudara Ahli ya, sebelum saya bertanya tadi saya lihat waktu ditanya penasihat hukum ada catatan yang Saudara Ahli baca maksudnya itu catatan yang ahli bikin sendiri kesimpulan atau mungkin dari yang lain?" tanya jaksa.

Said pun menjawab soal isi catatan itu. Said mengungkap catatan itu berisi prediksi kemungkinan pertanyaan yang akan dilontarkan kepadanya saat di persidangan. "Itu catatan-catatan dari prediksi saya, kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya," jawab Said.

Jaksa mengaku bertanya itu hanya untuk memastikan. Jaksa menyebut Said selalu melihat catatan tersebut saat penasihat hukum Sambo bertanya. "Setelah ditanya penasihat hukum Saudara melihat itu, saya memastikan saja," kata jaksa.

Said lalu menimpali pernyataan jaksa. Kemudian ia, bertanya balik ke jaksa apakah salah jika dirinya membaca catatan itu. "Ya kadang-kadang saya manusia biasa sih untuk memastikan jangan sampai saya lupa maka kadang-kadang saya menengok catatan saya sendiri, apa yang salah dengan membaca?" tanya Said.

Jaksa menanggapi dengan santai, mengaku bahwa pertanyaanya hanya sebuah rasa penasaran belaka. "Nggak ada yang salah, saya cuma ingin tahu aja," kata jaksa.