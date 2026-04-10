Kalah dari Wakil India, Jonatan Christie Angkat Koper di Perempat Final BAC 2026

Harapan Jonatan Christie untuk meraih gelar di kejuaraan Asia alias Badminton Asia Championships (BAC) 2026 pupus. Ia harus terhenti di babak perempat final setelah kalah dari wakil India, Ayush Shetty.

Bertanding di Ningbo Olympic Sports Center, Jumat (10/4/2026), Jonatan yang berstatus unggulan ketiga takluk dalam dua gim langsung dengan skor 21-23 dan 17-21.

Hasil ini sekaligus menutup peluang Indonesia meraih gelar dari sektor tunggal putra. Sebab, tidak ada lagi wakil Merah Putih yang tersisa setelah sebelumnya Alwi Farhan terhenti di babak 16 besar dan Moh. Zaki Ubaidillah gugur di babak pertama.

Meski hasil tak memihak, Jonatan tetap mensyukuri penampilannya. Ia menilai telah berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.

“Pertama puji Tuhan bersyukur, walaupun hasilnya tadi kalah tapi sudah menampilkan terbaik,” kata Jonatan.

Namun, pemain yang akrab disapa Jojo itu mengakui tidak tampil dalam kondisi terbaik. Ia menyoroti sejumlah kesalahan sendiri yang cukup berpengaruh terhadap hasil akhir pertandingan.

“Memang ada beberapa hal tadi banyak melakukan kesalahan sendiri, yang tidak seharusnya dilakukan. Namanya pertandingan, kadang ada hari-harinya dimana kita melakukan kesalahan, tapi tadi kurang cepat untuk bangkitnya,” ujarnya.

Lebih jauh, Jonatan juga menilai lawannya tampil solid dan mampu memanfaatkan keunggulan fisik serta variasi permainan dengan baik. Apalagi, dia menyoroti fisik Ayush yang disebut mirip Viktor Axelsen, pebulu tangkis Denmark.

“Dia pemain yang cukup tinggi, tingginya mungkin hampir mirip sama Viktor (Axelsen) dan masih muda juga. Jadi dia punya serangannya juga yang cukup baik. Tadi beberapa kali permainan depan dia yang sedikit menyusahkan, saat dia dapat posisi untuk menyerangnya itu lebih enak," katanya.

Jonatan menambahkan, ia sebenarnya sudah mempelajari permainan sang lawan. Namun, kegagalan mengunci gim pertama menjadi momen krusial yang berpengaruh besar terhadap jalannya pertandingan.

“Sebenarnya kemarin sudah nonton juga, sudah melihat juga cara mainnya, sudah lumayan jelas juga tapi ya memang sangat disayangkan tadi di gim pertama sudah leading 20 duluan tidak bisa finish game-nya karena itu sangat krusial," katanya.

"Di gim kedua terlihat dia lebih berani cara bermainnya dan saya rasa perlu dipelajari lagi," ujarnya.