Kalah Rebutan Nama di Pengadilan, BYD Putar Otak Siapkan Merek 'Danza' di Indonesia

Ukuran Font Kecil Besar

Raksasa otomotif asal Tiongkok, BYD, rupanya sudah menyiapkan "rencana B" usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi mereka terkait sengketa merek mobil mewah Denza. Nama alternatif yang sangat identik, yakni Danza, kini telah dipatenkan dan disiapkan untuk kepentingan bisnis BYD di Tanah Air.

Meski pihak perusahaan masih menutup rapat rincian strategi peluncurannya, mereka mengonfirmasi bahwa hak penggunaan nama Danza di Indonesia sudah aman di tangan BYD.

"Dipastikan untuk merek DANZA kita sudah pegang di Indonesia. Sementara kami baru bisa menginformasikan sampai di situ dulu, perkembangan selanjutnya akan kami informasikan segera," ungkap Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, Selasa (21/4/2026).

Mengklaim Proses Hukum Belum Berakhir

Terkait penolakan MA atas kasasi sengketa nama Denza melawan pengusaha lokal, Luther menegaskan bahwa BYD menghormati putusan tersebut. Namun, ia berdalih bahwa putusan MA yang menolak gugatan karena error in persona (salah sasaran subjek hukum) bukan berarti BYD kehilangan hak sepenuhnya atas nama Denza.

"Kesimpulan terakhir bukan menjelaskan bahwa merek DENZA bukan milik BYD, namun terjadi perbedaan subjek hukum yang dituju. BYD percaya pada sistem hukum yang adil dan berimbang, saat ini kami masih mempelajari serta mempertimbangkan langkah selanjutnya," jelas Luther.

Seperti diketahui, BYD sebelumnya menggugat PT Worcas Nusantara Abadi. Namun gugatan itu kandas karena di persidangan terbukti bahwa hak atas merek Denza sudah beralih secara sah ke pihak lain, yakni PT Raden Reza Adi.

Diam-diam Sudah Daftar Hak Cipta 'Danza'

Keseriusan BYD menggunakan nama pengganti ini terbukti dari jejak digital di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum RI. BYD Company Limited rupanya sudah diam-diam mendaftarkan nama 'DANZA' sejak 11 Agustus 2025.

Ada dua nomor registrasi yang didaftarkan. Pertama, nomor IDM001414073 untuk Kelas 12, yang mencakup penamaan bodi mobil, kendaraan bermotor, mobil otonom, sasis mobil, hingga kendaraan listrik.

Kedua, nomor IDM001426542 untuk Kelas 37, yang melindungi hak jasa layanan perbaikan kendaraan, pencucian, pengisian baterai kendaraan listrik, hingga perawatan anti-karat.

Langkah taktis ini memunculkan spekulasi kuat bahwa MPV mewah BYD yang sudah kadung diperkenalkan di Indonesia, yakni D9, kemungkinan besar akan mengaspal dengan emblem Danza.