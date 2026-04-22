Kalahkan Burnley 1-0: Haaland Cetak Gol, Man City Kudeta Arsenal di Puncak!

Ukuran Font Kecil Besar

Manchester City akhirnya kembali merasakan dinginnya puncak klasemen Liga Premier Inggris. Bertandang ke markas Burnley, Turf Moor, Kamis (23/4/2026) dini hari WIB, armada Pep Guardiola pulang dengan poin penuh berkat kemenangan tipis 1-0.

Satu gol dari sang predator, Erling Haaland, sudah cukup bagi The Citizens untuk mengudeta Arsenal dari puncak klasemen. Hasil ini sekaligus menjadi lonceng kematian bagi Burnley yang secara matematis resmi terdegradasi ke kasta kedua, menyusul Wolverhampton Wanderers.

Dominasi Sejak Peluit Pertama

Manchester City tak butuh waktu lama untuk menunjukkan taringnya. Baru lima menit laga berjalan, Erling Haaland sudah mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari aksi individu ciamik Jeremy Doku yang meliuk-liuk di lini tengah, sebuah umpan terobosan akurat dilepaskan menuju Haaland yang lolos dari jebakan offside.

Dengan dingin, Haaland menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepas tembakan cungkil (chipping) yang melewati jangkauan kiper Martin Dubravka.

Gol ini menjadi torehan tercepat Haaland di laga tandang sejak Agustus 2023, sekaligus menegaskan statusnya sebagai momok menakutkan bagi Burnley dengan koleksi delapan gol dari lima pertemuan.

Perlawanan Gigih Tuan Rumah

Meski mendominasi penguasaan bola dan menghujani gawang lawan dengan enam tembakan di 12 menit pertama, City tidak menang dengan mudah. Burnley memberikan perlawanan spartan. Quilindschy Hartman hampir menyamakan kedudukan, namun sigapnya Abdukodir Khusanov melakukan blok krusial menyelamatkan gawang City.

Memasuki babak kedua, tempo permainan sedikit melambat. Hal ini sempat memicu rasa frustrasi di wajah Pep Guardiola. Sang manajer pun bereaksi dengan melakukan penyegaran; Nico Gonzalez dan Savinho dimasukkan untuk menggantikan Rayan Ait-Nouri serta Antoine Semenyo guna memecah kebuntuan.

Meski Nico O'Reilly sempat membuang peluang emas di depan gawang, skor 1-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Persaingan Menuju Gelar Juara

Kemenangan ini membawa Man City mengoleksi 70 poin, angka yang sama dengan Arsenal. Namun, City berhak menduduki posisi puncak karena unggul produktivitas gol, meskipun kedua tim memiliki agregat gol yang identik (+37).

Ini adalah kali pertama Manchester City memimpin klasemen sejak pekan pertama musim ini, mengakhiri penantian selama 201 hari untuk kembali ke pucuk pimpinan.

Dengan sisa laga yang ada, persaingan menuju gelar juara Premier League dipastikan bakal semakin membara.

Susunan Pemain

Burnley: Martin Dubravka; Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Bashir Humphreys, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman; Loum Tchaouna (Foster 72'), James Ward-Prowse, Josh Laurent (Edwards 87'), Jaidon Anthony (Tresor 87'); Zian Flemming (Broja 82').

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Rayan Ait-Nouri (Gonzalez 65'); Nico O’Reilly, Bernardo Silva; Antoine Semenyo (Savinho 65'), Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland.

