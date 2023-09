Kalahkan Denmark 3-2, Indonesia Juara Grup C Piala Sudirman

Ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti berhasil membawa Indonesia menang 3-2 atas Denmark, sekaligus mengantarkan tim Merah Putih menjadi juara Grup C kejuaraan bulu tangkis internasional beregu campuran Piala Sudirman 2021.



Dalam pertandingan yang digelar di Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Rabu (29/9/2021), Praveen/Melati membuat Mathias Thyrri/Amalie Magelund bertekuk lutut dalam dua game langsung dengan skor 21-8, 21-17.



Cukup mudah bagi Praveen/Melati untuk memenangkan game pertama. Mereka bermain penuh percaya diri sepanjang pertandingan. Serangan demi serangan mereka lancarkan, sementara lawannya tidak mampu menahan.



Praveen/Melati awalnya hanya berjarak 6-5 dengan Thyrri/Magelund. Namun kemudian pasangan Indonesia itu terus memperlebar selisih angka hingga 15-6 lalu 19-7.



Dengan dua smash terakhir, Praveen/Melati merebut game pertama dengan skor cukup telak 21-8.



Pada game kedua, pasangan Denmark mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit. Namun, Praveen/Melati masih mampu menghadapinya. Kedua pasangan ini pun sempat imbang di skor 5-5.



Setelah itu, gantian Praveen/Melati memimpin, sementara Thyrri/Magelund terus menempel ketat. Kedudukan lagi-lagi imbang 12-12.



Namun, selepas itu Praveen/Melati meningkatkan tempo permainan dengan bermain lebih cepat saat mengembalikan bola-bola dari lawan. Perlahan tapi pasti, Praveen/Melati terus melaju dan menutup game kedua dengan skor akhir 21-17.



Dengan hasil tersebut, maka Indonesia unggul 3-2 atas Denmark dan berhak melaju ke babak perempat final sebagai juara Grup C.



Selain Praveen/Melati, dua wakil tim Merah Putih yang turut menyumbang poin kemenangan, yaitu ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang mengalahkan Mads Pieler Kolding/Frederik Sogaard dengan skor 21-19, 21-15.



Kemudian, ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang memetik kemenangan straight game atas Maiken Fruergaard/Sara Thygesen dengan skor 21-17, 21-9.



Sementara itu, dua wakil Indonesia yang harus menelan kekalahan, yakni tunggal putri Putri Kusuma Wardani serta tunggal putra peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 Anthony Sinisuka Ginting.



Putri harus mengakui kehebatan Mia Blichfeldt lewat drama rubber game 11-21, 21-16, 14-21, sedangkan Ginting dipaksa bertekuk lutut 9-21, 15-21 oleh pemain peringkat ketiga dunia Anders Antonsen.



Pada gelaran Piala Sudirman 2021, Indonesia bergabung di Grup C bersama dengan Denmark, Kanada dan NBFR (National Badminton Federation of Russia).



Di akhir babak penyisihan grup, Indonesia finis sebagai pemuncak klasemen Grup C, sedangkan Denmark menduduki posisi kedua. Sementara itu, NBFR menempati peringkat ketiga, kemudian disusul Kanada di posisi terakhir.



Selanjutnya, Indonesia masih harus menunggu hasil undian untuk menentukan lawan di babak perempat final, yang akan digelar pada Jumat (1/10/2021).