Kalahkan Korea Selatan 3-1, Indonesia Raya Berkumandang di Malaysia

Kalahkan Korea Selatan 3-1 di final, Tim putri bulutangkis Indonesia raih gelar juara Badminton Asia Team Championships (BATC) 2022.

Dalam pertandingan final BATC 2022 di Setia Convention Centre, Minggu (20/2/2022) siang WIB, kemenangan Indonesia dipastikan oleh Nita Violina Marwah/Lanny Tria Mayasari.

Mereka menang dua gim langsung 23-21, 21-11 atas Kim Min Ji/Park Min Jeong di partai keempat.

Gim pertama berjalan sangat ketat. Nita/Lanny sempat tertekan dan tertinggal 9-11.Usai interval, kedua pasangan kejar-mengejar angka. Nita/Lanny sempat unggul 17-15 tapi dikejar.

Mereka sempat berada dalam posisi terdesak setelah Kim/Park mencapai game point lebih dulu. Namun, Nita/Lanny mampu mengamankan poin hingga terjadi adu setting.

Nita/Lanny langsung ngebut di gim kedua dengan merebut delapan poin secara beruntun. Mereka terus memimpin dan unggul 11-3 di interval.

Nita/Lanny tak memberi kesempatan kepada pasangan Korea untuk mengembangkan permainan. Mereka menutup pertandingan dengan kemenangan 21-11 usai pengembalian pemain Korea keluar.

Hasil final Badminton Asia Team Championship 2022:

Gregoria Mariska Tunjung vs Sim Yu Jin 21-9, 21-10Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Baek Ha Na/Seong Seung Yeon 15-21, 21-14, 14-21Putri Kusuma Wardani vs Lee Se Yeon 21-10, 21-18Nita Violina Marwah/Lanny Tria Mayasari vs Kim Min Ji/Park Min Jeong 23-21, 21-11Stephanie Widjaja vs Lee Seo Jin tidak perlu bertanding.