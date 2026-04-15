Kalahkan Madrid, Bayern Munchen ke Semifinal Liga Champions!

Kamis, 16 April 2026 - 05:42 WIB

Bayern Munchen mengamankan tiket ke semifinal Liga Champions usai menaklukkan Real Madrid 4-3 pada leg kedua perempat final di Allianz Arena, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB.

Bayern berhak ke empat besar lantaran unggul agregat 6-4 atas Real Madrid, yang mereka kalahkan 2-1 pada leg pertama di Santiago Bernabeu.

Pada pertandingan leg kedua itu, empat gol Bayern dilesakkan Aleksandar Pavlovic (6'), Harry Kane (38'), Luis Diaz (89') dan Michael Olise (90+4').

Sementara Madrid mengemas skor berkat dua gol Arda Guler (1', 29') dan satu sumbangan Kylian Mbappe (42').

Laga tersebut juga diwarnai dua kartu merah yang semuanya diterima pemain Madrid yaitu ​​​​​​Eduardo Camavinga (86') dan Arda Guler (90+5).

Jalannya Pertandingan

Sejak sepak mula, kedua tim bermain terbuka dan saling berbalasan serangan. Madrid bahkan langsung unggul satu gol pada menit pertama dari upaya Arda Guler yang memanfaatkan kesalahan kiper gaek Bayern, Manuel Neuer.

Namun, hanya lima menit kemudian, Bayern menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sundulan Pavlovic yang menyambar bola hasil sepak pojok Joshua Kimmich.

Menit ke-29, Madrid kembali memimpin lewat Guler yang menghadirkan gol dari tendangan bebas.

Tidak sampai 10 menit setelah itu, tepatnya menit ke-38, Bayern lagi-lagi memaksakan skor imbang setelah penyerang Harry Kane membuat gol memanfaatkan umpan bek Dayot Upamecano.

Namun, pada menit ke-42, giliran Kylian Mbappe yang membuat publik Allianz Arena terdiam dengan golnya. Mbappe pun menorehkan rekor sebagai pemain pertama yang mencetak 10 gol tandang dalam satu edisi Liga Champions.

Madrid pun unggul 3-2 sampai turun minum.

Kartu Merah Merubah Laga

Pada babak kedua, intensitas permainan kedua tim tidak berkurang. Akan tetapi, situasi berbalik menekan Madrid mulai menit ke-86 lantaran Camavinga mendapatkan kartu merah, buah dari kartu kuning kedua.

Melihat lawan bertanding dengan 10 pemain, Bayern Muenchen semakin ganas. Skuad asuhan penaltih Vincent Kompany itu pun menambah dua gol via Luis Diaz (89') dan Michael Olise (90+4').

Begitu laga berakhir, tensi laga masih tinggi. Protes masih terjadi di pinggir lapangan yang membuat Arda Guler, yang sudah keluar untuk digantikan Franco Mastantuono, mendapatkan kartu merah dari wasit.

Di semifinal Liga Champions 2025/2026, Bayern akan menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) yang mendepak Liverpool di perempat final.

Leg pertama semifinal itu berlangsung pada Rabu (29/4) dini hari WIB di Stadion Parc des Princis, dilanjutkan dengan leg kedua di Stadion Allianz Arena pada Kamis (7/4) dini hari WIB.

Susunan Pemain

Bayern Munchen: Manuel Neuer-pg, Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic (Alphonso Davies, 46'), Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Luis Diaz, Serge Gnabry (Jamal Musiala, 61'), Michael Olise, Harry Kane.

Real Madrid: Andriy Lunin-pg, Ferland Mendy, Antonio Rudiger, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold (Thiago Pitarch, 90'), Brahim Diaz (Eduardo Camavinga, 62'), Arda Guler (Franco Mastantuono, 90'), Jude Bellingham, Federico Valverde, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.