Kamboja Menyusul, Negara-negara ASEAN Kompak Terapkan WFH demi Irit Bensin

Pemerintah Kamboja resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan konsumsi BBM. Langkah ini diambil menyusul krisis minyak global akibat perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga bensin hingga 68 persen.

Dilansir Khmer Times, Senin (2/4/2026), harga bensin reguler di Kamboja naik melampaui 5.000 riel per liter. Selain penghematan listrik, Kementerian Perhubungan setempat kini meminimalkan perjalanan dinas dan mewajibkan pertemuan dilakukan secara daring.

"Untuk pertemuan di provinsi terpencil, partisipasi melalui konferensi video dianjurkan sebagai pengganti perjalanan fisik," tulis pernyataan resmi pemerintah.

Pakar dari Institute for International Studies and Public Policy Kamboja, You Sovanriya, menyebut WFH sebagai kebijakan efektif untuk menghemat bahan bakar secara signifikan, terutama di daerah perkotaan seperti Phnom Penh.

"Selama 22 hari kerja per bulan, ini setara dengan sekitar 11 liter bahan bakar yang digunakan hanya untuk perjalanan ke tempat kerja. Jika 100.000 pekerja kantoran di Phnom Penh bekerja jarak jauh hanya dua hari per minggu, kota tersebut dapat menghemat sekitar 200 ribu hingga 300 ribu liter bensin setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa kerja jarak jauh dapat secara signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar," jelas You Sovanriya sebagaimana dikutip dari CamNess.

Kebijakan WFH ASN di Indonesia

Di dalam negeri, pemerintah juga mulai menerapkan WFH bagi ASN setiap hari Jumat sejak 1 April 2026. Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyatakan langkah ini bertujuan mendorong efisiensi penggunaan energi.

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah, yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Selain WFH, pemerintah membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. ASN diarahkan beralih ke transportasi umum atau kendaraan listrik untuk operasional.

"Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," ujarnya. Pemerintah turut mendorong sektor swasta menerapkan kebijakan serupa, meski disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Tren Efisiensi di Kawasan ASEAN

Kebijakan pengurangan hari kantor untuk efisiensi energi ini juga mulai merata di Asia Tenggara. Selain Kamboja dan Indonesia, Filipina telah menguji coba sistem empat hari kerja (four-day work week) bagi pegawai pemerintah guna menekan biaya mobilitas dan operasional gedung.

Thailand juga menerapkan fleksibilitas kerja serupa untuk mengurangi dampak fluktuasi harga minyak dan polusi udara. Sementara Malaysia, melalui amandemen Employment Act 2023, telah melegalkan skema kerja fleksibel (Flexible Working Arrangement) yang memungkinkan pegawai mengajukan kerja jarak jauh secara formal demi efisiensi biaya hidup dan energi.

