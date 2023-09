Kamera Dipuji Fotografer, Ini Hasil Jepretan Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung resmi memasarkan ponsel lipat terbarunya dari keluarga Galaxy Fold series, Galaxy Z Fold 3 di Indonesia pada awal bulan ini. Ponsel lipat terbaru dijual dengan harga mulai Rp 24.999.000 dan memiliki konfigurasi RAM 12GB dan internal 256 GB.



Salah satu fitur andalan Samsung Galaxy Z fold 3 adalah kameranya. Di punggun terdapat lima buah kamera yang disusun secara vertikal dalam sebuah modul beberntuk persegi panjang.



“Kami memastikan bahwa kamera pada Galaxy Z Fold 3 dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna dalam mengabadikan aktivitas sehari-hari hingga membuat konten," ujar Selvia Gofar, Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia dalam keterangan yang diterima INILAHCOM.



Dia menambahkan, Galaxy Z Fold 3 akan mengubah cara kamu membuat foto dengan lima buah kamera yang terletak di tiga tempat berbeda.



Sehingga dapat memberikan sudut pandang baru yang unik bagi pengguna dalam menangkap tiap momen.



Fotografer Fenno mengaku kagum akan kemampuan ponsel lipat itu dalam pengalamannya memotret menggunakan smartphone foldable inovatif tersebut.



Galaxy Z Fold 3 mengusung triple camera di bagian belakang yang terdiri dari 12MP Wide-angle Camera + 12MP Ultra Wide Camera + 12MP Telephoto Camera.



Pada layar utama, Samsung menanamkan Under Display Camera pada Galaxy Z Fold 3, membuatnya diklaim menjadi smartphone foldable pertama di industri yang mengusung teknologi tersebut. Sistem kamera pada perangkat tersebut menjadi lengkap dengan selfie camera 10MP yang terletak di bagian Cover Screen.



Dengan begitu, Galaxy Z Fold 3 memungkinkan kamu menciptakan foto-foto menawan dengan bagaimanapun cara pengguna dalam memegang perangkat. Fleksibilitas dapat dilihat dari triple camera di bagian belakang yang bisa dimanfaatkan untuk selfie dengan cara mudah.



“Salah satu hal yang menarik dari Samsung Galaxy Z Fold3 adalah bentuknya yang dapat dilipat menyerupai laptop, sehingga dapat berfungsi layaknya sebuah tripod," kata Fenno Muhammad, Fotografer.



Dalam mode unfolded, tambahnya, Samsung Galaxy Z Fold 3 memungkinkan untuk mengambil berbagai angle foto dengan memanfaatkan lima kamera yang dimiliki perangkat ini.



"Mulai dari foto-foto low-angle hingga selfie menggunakan kamera belakang, Samsung Galaxy Z Fold3 mampu menawarkan angle-angle unik, memberikan saya kebebasan untuk berkreasi dan mengeksplorasi hasil-hasil foto saya,” terang Fenno.



Tidak hanya mengandalkan jumlah kamera, berbagai fitur inovatif pun memudahkan kamu menghasilkan konten dengan lebih baik dan maksimal.



Salah satunya Capture View, memungkinkan kamu memotret di satu sisi layar dan melakukan review terhadap tangkapan foto di sisi layar lainnya secara instan tanpa harus membuka Gallery.



Memilih foto terbaik diunggah di media sosial, atau sekadar disimpan untuk koleksi pribadi, menjadi lebih mudah.



Lalu, ada juga fitur Dual Preview yang akan menampilkan preview dari hasil foto di layar utama dan Cover Screen secara bersamaan.



Saat kamu akan memotret teman atau keluarga, orang-orang yang akan difoto juga bisa melihat tampilan mereka sendiri di Cover Screen yang dapat berguna untuk memperbaiki penampilannya jika diperlukan.



Galaxy Z Fold 3 juga telah dibekali dengan fitur-fitur kamera unggulan dari Galaxy S21 Ultra seperti Night Portrait, Single Take (Dynamic Video), Director’s View, dan AI face restoration.

Berikut hasil jepretan dari kamera Samsung Galaxy Z Fold3: