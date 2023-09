Kamera Lumix S5 Mark II dan S5 Mark II X Sasar Kreator Konten

Panasonic telah mengumumkan kamera mirrorless full-frame hybrid LUMIX S5 Mark II dan S5 Mark II X yang baru, tambahan terbaru pada lini kamera LUMIX S.

Menggabungkan teknologi Panasonic terbaru, S5II dan S5IIX dirancang dan dikembangkan dengan performa foto/video yang luar biasa dan mobilitas yang luar biasa untuk merangkul kreativitas dan gaya pembuat konten. Untuk memamerkan lini produk terbaru di Indonesia ini, Panasonic Gobel Indonesia mengundang para content creator ke acara Lumix Creative Universe pada 28 Januari 2023 di Cultural Hall Pos Block Jakarta.

Acara ini akan memungkinkan konsumen untuk secara bersamaan berpartisipasi dalam 10 kursus #kolaboratif paralel yang dikelola oleh fotografer, videografer, dan pembuat konten, setelah itu pemenang/penghargaan Panasonic Young Filmmakers 2022 (PYFM 2022) akan diumumkan. Keisuke Nakagawa, Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia, mengatakan kamera mirrorless saat ini masih mendominasi penjualan kamera di Indonesia karena perkembangan teknologi yang terus menerus mendukung kebutuhan fotografer, videografer, dan content creator.

Pada Lumix S5II dan S5IIX, Panasonic telah mengembangkan sensor CMOS full-frame 35mm 24,2MP dengan PDAF (Phase Detection Auto Focus). Mesin pemroses gambar juga telah didesain ulang untuk mencapai resolusi tinggi, performa AF lebih cepat, dan kecepatan pemrosesan sinyal sekitar 2X lebih cepat untuk perekaman video bitrate tinggi yang merupakan keunggulan LUMIX,” ujar Keisuke.

Sementara itu, Agung Ariefiandi, General Manager of Audio and Visual Marketing, mengatakan sejalan dengan pengenalan PDAF pada Lumix S5II dan S5IIX, sistem autofokus telah berevolusi menjadi autofokus fase hybrid dan cepat serta akurat, memungkinkan Anda untuk fokus dapat diandalkan. di atasnya dalam situasi yang berbeda. Deteksi target canggih dan teknologi fotometri memungkinkan kamera ini untuk memfokuskan dan menangkap subjek target bahkan dalam kondisi pencahayaan yang buruk.

Setelah subjek dikunci, subjek akan terus melacak meskipun beberapa objek bergerak di dalam bingkai. LUMIX S5II dan S5IIX menawarkan sistem stabilisasi gambar yang kuat yang cocok untuk berbagai kondisi dan situasi pengambilan gambar. Kamera IS Corps dan O.I.S. Lensa seri LUMIX S, I.S. 2 Daya kompensasi dimaksimalkan untuk memungkinkan kecepatan rana lebih lambat sebesar 6,5 stop. Selain itu, Aktif I.S. Ditambahkan untuk perekaman video yang lebih stabil.

Dengan menentukan status pergerakan kamera, Active I.S. Mengoptimalkan rasio koreksi horizontal, vertikal, dan rotasi. Hasilnya, kinerja stabilisasi gambar dimaksimalkan, mengkompensasi sekitar 200% * 2 guncangan kamera lebih banyak daripada stabilisasi gambar seri konvensional.

“Kami yakin LUMIX S5II dan S5IIX dapat menjadi pilihan content creator atau videographer di Indonesia,” kata Agong.

Ini menggunakan mesin LUMIX S5II dan S5IIX baru untuk menghadirkan kinerja video tinggi yang setara dengan LUMIX S1H. 10bit 4:2:0 10bit 6K (17:9 atau 3:2)/5.9K (16:9), C4K/4K 4:2:2 Menyediakan perekaman tanpa batas. Dengan mekanisme pembuangan panas, tidak ada batasan waktu perekaman karena masalah panas berlebih.

LUMIX S5II dan S5IIX menampilkan mode V-Log / V-Gamut 14 + -stop untuk rentang dinamis tinggi dan warna lebar. Ini juga menyediakan fungsi LUT real-time untuk menerapkan LUT (.VLT/.cube) yang disimpan di kartu memori SD untuk mengaktifkan penilaian warna dalam kamera pada video dan foto yang kompatibel. Pengguna dapat melakukan color grading secara langsung tanpa pascaproduksi dan berbagi gambar secara online melalui situs jejaring sosial. Fitur ini juga bisa digunakan untuk live streaming.

Mengemas esensi kamera seri LUMIX S dalam bodi kecil dan ringan, LUMIX S5II dan S5IIX selangkah lebih maju untuk memenuhi kebutuhan semua pembuat konten. Saat ini LUMIX S5II sudah tersedia untuk pre-order di toko resmi LUMIX Indonesia Blibli.com dan dealer resmi Lumix Indonesia seharga Rp 31.999.000.

Pembelian dari tanggal 19-31 Januari 2023 mendapatkan baterai cadangan gratis dan tas kamera gaya hidup.