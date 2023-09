Kampanye #bekiNDtoyourself Gaet Ratusan Influencers

Seminggu terakhir, media sosial Instagram ramai dengan tagar #bekiNDtoyourself yang banyak influencers gaungkan. Mereka mengunggah resolusi di tahun baru 2022 untuk fokus lebih menghargai tubuh sendiri, lewat kampanye yang dimulai oleh platform noDokter.com ini.

Dimas Alwin, seorang kreator konten kesehatan mental misalnya, membagikan pengalamannya dalam menjaga tubuh dan mentalnya agar tetap sehat. Dalam video yang Ia unggah lewat akunnya @mudahbergaul, Ia menceritakan pengalamannya datang ke psikiater dan imbauan untuk berolahraga.

Picture1

“Dari situ gua selalu sempetin minimal futsal seminggu sekali. Dan itu ngefek banget, bukan cuma ke fisik tapi psikis gue,” ungkapnya dalam video yang Ia unggah di Instagram storynya itu.

Ada pula Eny Idova, seorang kreator konten di bidang diet, yang mengunggah video tentang kebiasaan yang ingin Ia capai di tahun ini. Dengan tagar yang sama, Ia juga akan lebih memprioritaskan diri sendiri.

Dalam caption unggahannya dalam akun @enyidova, Ia menulis “Prioritaskan cinta pada diri sendiri, makan teratur, olahraga setiap hari dan perhatikan kesehatan mental.”

Picture2

Tak hanya selebgram yang mengikuti, sejumlah nama besar juga turut mengikuti. Dari mulai Ade Rai hingga penyanyi Christie turut menyuarakan hal yang serupa.

Dalam unggahannya, mereka mengunggah foto billboard yang intinya mengingatkan para pengikutnya untuk tetap menghargai kebutuhan tubuh, sebelum memaksanya melakukan sesuatu yang kita mau.

Kampanye Diikuti di Media Sosial Lain

Tak hanya di Instagram, kampanye yang diselenggarakan oleh platform noDokter.com ini juga ramai di twitter. Tagar #bekiNDtoyourself juga ramai-ramai dicuitkan yang awalnya dari akun @txtdrmedia. Mereka mencuit salah satu foto billboard yang menjadi ikon utama kampanye ini.

Picture3

Tweet tersebut pun banyak mendapat banyak respons dari warganet dengan mendapat jangkauan sekitar 30 Ribu orang.

Diinisiasi Oleh Platform Kesehatan

Kampanye #bekiNDtoyourself pada awalnya diinisiasi oleh sebuah platform kesehatan digital nodokter.com. Lewat kampanye ini, mereka ingin mengajak semua orang untuk lebih memperhatikan tubuhnya sebagai aset kesehatan fisik juga mental.

“Kebanyakan orang ketika menentukan resolusi, terlalu push themselves. Sampai lupa, kalau kunci dari semuanya adalah to treat their body right, melalui sports, diet dan juga kesehatan mental.” Ujar Ariel Aldrin, selaku co-founder dari noDokter.com.

Ariel berharap dengan adanya kampanye ini, orang-orang bisa sadar untuk kembali mensyukuri nikmat yang terkadang lupa kita apresiasi, yaitu tubuh kita sendiri. Padahal tubuh kita sudah membantu untuk mencapai berbagai pencapaian dalam hidup.

Kampanye #bekiNDtoyourself juga mengajak masyarakat Indonesia serta dunia untuk selalu menyadari betapa pentingnya mencegah sebelum mengobati. Tentunya, pencegahan ini bisa kita mulai dengan selalu menjaga asupan makanan, berolahraga serta lebih perhatian pada kesehatan mental.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian resolusi 2022 dengan cara menyayangi diri sendiri, platform nodokter.com menyediakan banyak konten yang mudah dan juga terpercaya. Tak hanya itu, berbagai kreator konten bersertifikat juga profesional memiliki kanalnya sendiri untuk membuat artikel, video bahkan acara di platform ini, ketika telah bergabung sebagai partner.