Kandidat Capres Partai Buruh: Ganjar Pranowo hingga Rocky Gerung

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. (Foto: Inilah.com)

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, partainya akan mengumumkan calon presiden (capres) yang diusung pada Oktober mendatang. Sejumlah nama beken masuk daftar kandidat capres yang berpeluang diusung Partai Buruh.

"Nanti kita akan umumkan capresnya secara resmi di GBK (Gelora Bung Karno) pada tanggal 9 Oktober dan Partai Buruh berjanji setelah dilakukan maping (pemetaan) dengan izin Tuhan, akan menyumbangkan suara 6,5 hingga 10 juta suara," kata Said di Kantor DPP FSPMI, Jakarta Timur, Rabu (13/9/2023).

Said menjelaskan, terdapat enam nama capres yang muncul pada masa pencermatan Partai Buruh. Keenam capres yaitu Ganjar Pranowo hingga Rocky Gerung. Mereka masing-masing mendapat jumlah dukungan bervariasi dari perwakilan Partai Buruh di 38 provinsi.

"Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi, Prabowo Subianto didukung oleh 12 provinsi, Said Iqbal di 8 provinsi, Najwa Shihab di 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, dan Rocky Gerung 2 provinsi. Total 38 provinsi," ujar Said.

Menurut dia, pengerucutan nama yang akan diusung dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan terkait aturan Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen. Jika MK memutuskan PT menjadi 0 persen, maka Partai Buruh bisa mengusung capres alternatif.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan putusan MK nantinya, beberapa figur dari keenam sosok tersebut merupakan capres alternatif yang akan diusung Partai Buruh. Mereka adalah Said Iqbal, Najwa Shihab, Rizal Ramli, dan Rocky Gerung.

Sedangkan untuk sosok cawapres, ujar Said, tidak banyak berubah. "Pertama Arsjad Rasjid didukung 14 provinsi, Said Iqbal didukung 7 provinsi, Mahfud MD didukung 7 provinsi, Najwa Shihab didukung 4 provinsi. Nah, dua nama baru agak menarik Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didukung 4 provinsi, Susi Pudjiastuti didukung 2 provinsi, totalnya 38 provinsi," beber Said.

Mengirim Surat

Said menyebut, mulai hari ini, keenam capres akan dikirimkan surat kesediaan. Jika ada capres yang bersedia, Partai Buruh bakal melanjutkan tahapan ke pemaparan capres cawapres pada 20-30 September.

"Bentuknya kuliah umum, nanti 1.000 anggota buruh akan dikumpulkan di satu tempat di Jakarta. Kami berharap bisa di kampus dan dibiayai oleh Partai Buruh sendiri," ujarnya.

"Bentuk kedua adalah dalam bentuk debat, misalnya Najwa Shihab bersedia debat dengan Bang Rocky kita jadiin satu, tapi kalau Pak Prabowo tidak bersedia, ya kuliah umum," kata Said menambahkan.