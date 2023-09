Kanselir Jerman Olaf Scholz Diajak Selfie Wanita Bertelanjang Dada

Kanselir Jerman Olaf Scholz tampak kaget ketika acara foto-foto dengan dua wanita saat open house berubah jadi insiden saat kedua wanita tersebut membuka bajunya dan bertelanjang dada tepat di sebelah sang Kanselir Jerman tersebut.

Dilansir AFP, Senin (22/8/2022), dua demonstran wanita itu awalnya mengajak sang kanselir berfoto bersama pada acara open house pemerintahan Jerman, Minggu (21/8/2022) waktu setempat.

Namun saat sang kanselir sudah dalam posisi siap berfoto dengan pose bersebelahan, dua wanita tersebut lansung membuka baju hingga bertelanjang dada. Pada tubuh dua wanita tersebut, dituliskan slogan 'embargo gas sekarang' terhadap Rusia.

What kind of protest is this 😂 pic.twitter.com/j4RC9Pfjog

— Koustuv 🇮🇳 🧭 (@srdmk01) August 21, 2022

Insiden tersebut berlansung cepat sebab pengawal Olaf Scholz langsung bereaksi mengamankan kedua wanita tersebut. Sementara itu, Scholz tetap di sana dan melanjutkan acara fotonya dengan pengunjung lain.

Jerman yang sangat bergabung pada gas Rusia, sejauh ini tidak bisa memberlakukan larangan sepenuhnya untuk impor gas dari Moskow. Namun Berlin diketahui berupaya mati-matian untuk meninggalkan pasokan energi Rusia.