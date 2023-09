Kantor Cabang Sepi, Bank Sinarmas Prioritaskan Mobile Banking

PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) berinovasi mengembangkan layanan prioritas digital melalui aplikasi mobile banking milik perseroan Simobiplus. Ini lantaran semakin jarangnya nasabah berkunjung ke kantor cabang karena pandemi COVID-19.

Direktur Digital Bank Sinarmas Soejanto Soetjijo mengatakan, selama ini layanan prioritas yang ditawarkan bank lain hanya berlaku di kantor cabang, namun pihaknya melihat bahwa perilaku nasabah sudah berubah karena sudah semakin terbiasa bertransaksi menggunakan aplikasi mobile banking dan semakin jarang berkunjung ke kantor cabang sehingga nasabah semakin jarang memanfaatkan layanan prioritas tersebut.

"Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi kami kepada para nasabah loyal, kami meluncurkan layanan prioritas digital agar nasabah bisa tetap mendapatkan special benefit tanpa perlu ke kantor cabang," ujar Soejanto dalam keterangan di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Soejanto menyampaikan, dalam layanan prioritas digital tersebut, pengguna akan mendapatkan reward berbeda sesuai dengan level member-nya. Semakin tinggi level-nya, nasabah akan mendapatkan reward yang semakin menarik.

Reward tersebut disesuaikan dengan level member yang terdiri dari empat kategori, yaitu Silver, Gold, Platinum, dan Diamond. Perbedaan level member itu diukur berdasarkan total dana nasabah per bulan di mana semakin besar total dana nasabah maka akan semakin besar benefit yang diperoleh nasabah.

Member Silver adalah nasabah dengan total dana sampai dengan Rp20 juta per bulan, Gold adalah nasabah dengan total dana Rp20 juta sampai dengan Rp100 juta per bulan, Platinum adalah nasabah dengan total dana Rp100 juta sampai dengan Rp1 miliar per bulan, dan Diamond adalah nasabah dengan total dana di atas Rp1 miliar per bulan.

Di tahap awal peluncuran layanan prioritas ini, member Diamond akan memperoleh special discount hingga 50 persen untuk pembelian e-voucher di SimobiPlus dari berbagai merchant populer, seperti Tokopedia, Traveloka, Gojek, Grab, MAP, Starbucks, H&M dan lainnya.

"Selain itu, nasabah dapat menikmati promo flash sale, birthday gift, tarik tunai gratis serta gratis transfer instan antar bank menggunakan BI Fast. Setelah ini kami akan terus menambah fitur layanan prioritas sesuai dengan kebutuhan nasabah," kata Soejanto.

Direktur Utama Bank Sinarmas Frenky Tirtowijoyo menambahkan, semua keuntungan atau fasilitas akan terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan layanan tersebut ke depannya.

"Melalui layanan prioritas digital ini, kami akan selalu berinovasi dalam meningkatkan layanan perbankan digital tanpa melupakan pelayanan dan apresiasi kepada para nasabah setia kami.Kami juga berharap agar layanan ini dapat terus mendukung kebutuhan finansial dan gaya hidup nasabah lebih mudah melalui digital banking," ujar Frenky.