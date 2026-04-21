Kantor Gubernur Kaltim Dipagari Kawat Berduri, Massa Aksi: Nggak Takut

Suasana kantor Gubernur Kaltim dijaga personel kepolisian untuk mengamankan aksi unjuk rasa, Selasa (21/4/2026). (Foto: koran kaltim)

Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sudah terlihat dikelilingi pagar kawat berduri untuk mencegah aksi massa yang berlangsung hari ini, Selasa (21/4/2026).

Pagar kawat berduri terpasang mengeliling gedung mulai dari Jalan Gunung Semeru, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Gunung Kinabalu. Namun pagar berduri itu tidak membuat barisan massa mengurungkan niat menyampaikan aspirasi.

"Jujur itu enggak nakutin mahasiswa dan enggak nakutin teman-teman massa dan enggak akan menggetarkan kita atau menggoyahkan kita," ujar Humas aksi, Bella Monica saat berkumpul dengan rekan lainnya di Islamic Center.

Adapun target aksi massa akan mendatangi kantor DPRD Kaltim dan kantor Gubernur Kaltim. Sambil menanti massa yang lain, mereka berkumpul di Islamic Center Kota Samarinda.

Bela menyebut, kehadiran peserta aksi tidak hanya berasal dari satu wilayah, melainkan dari berbagai daerah di Kaltim. Mereka akan menyampaikan aspirasi dan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan Pemprov Kaltim.

Terkait langkah pengamanan yang diperlihatkan dengan memasangkan pagar kawat berduri, diakuinya tidak akan mengubah sikap massa yang telah disusun matang. Bahkan kondisi itu semakin menunjukkan bahwa sang gubernur memang anti-kritik.

"Dengan cara begitu, malah memperlihatkan kepada kita bahwasanya gubernur memang tidak melaksanakan kebijakannya dengan benar. Jadi ya itulah pandangan untuk pagar-pagar tidak jelas yang ada di gubernur itu," tandasnya.

Diketahui, aksi unjuk rasa dikabarkan akan diramaikan 56 organisasi masyarakat (ormas), mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta aliansi lain di Kaltim. Mereka menilai Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud telah mengeluarkan kebijakan kontroversial.

Mulai dari pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah dinas yang menelan dana hingga Rp25 miliar.

Terdapat tiga tuntutan utama yang akan dibawa massa aksi:

1. Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim di era Rudy Mas'ud

2. Mendesak penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim

3. Mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan maksimal.

Tuntutan poin ketiga muncul akibat kekhawatiran publik atas potensi penyalahgunaan wewenang terkait hubungan kekerabatan antara eksekutif dan legislatif.

Saat ini, posisi Ketua DPRD Kaltim dijabat oleh Hasanuddin Masud, yang merupakan kakak kandung dari Gubernur Rudy Masud.