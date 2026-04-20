Kapal Dicegat dan Disita, Iran Balas AS dengan Serangan Drone

Pasukan Iran melancarkan serangan drone terhadap beberapa kapal Amerika sebagai balasan atas penembakan dan pencegatan kapal Iran oleh pasukan AS, menurut media lokal. (Ilustrasi.inilah.com/AI)

Eskalasi ketegangan di Teluk Oman mencapai titik didih. Pasukan militer Iran melancarkan serangan menggunakan pesawat nirawak (drone) terhadap sejumlah kapal Amerika Serikat (AS), Minggu (19/4/2026). Serangan ini merupakan aksi balasan langsung atas pencegatan dan penyitaan kapal kargo Iran, M/V Touska, oleh angkatan laut AS.

Laporan dari kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, menyebutkan bahwa drone militer Iran diterbangkan sesaat setelah pasukan AS menaiki kapal kontainer Touska. Meski demikian, pihak Iran belum merinci apakah target serangan tersebut menyasar kapal militer atau komersial milik Negeri Paman Sam.

Tudingan Pembajakan Maritim

Teheran meradang. Melalui Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, Iran menuding Washington telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dua pekan yang dimediasi oleh Pakistan sejak 7 April lalu.

Juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfaghari, menegaskan bahwa militer AS melakukan penembakan yang melumpuhkan sistem navigasi kapal Touska sebelum akhirnya dikuasai secara paksa.

"Amerika Serikat yang agresif telah melakukan pembajakan maritim. Mereka mengerahkan sejumlah marinir teroris untuk menaiki kapal kami," tegas Zolfaghari sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Fars.

Ia juga mengeluarkan peringatan keras bahwa militer Iran akan terus merespons setiap tindakan "pembajakan bersenjata" yang dilakukan oleh militer AS di wilayah perairan tersebut.

Kronologi Pencegatan USS Spruance

Di pihak lawan, Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa kapal perusak rudal USS Spruance berhasil mencegat Touska. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengeklaim kapal tersebut mencoba menerobos blokade angkatan laut yang sedang diberlakukan di Teluk Oman.

Berdasarkan data pelacakan kapal, Touska diketahui berangkat dari Port Klang, Malaysia, pada 12 April dengan tujuan pelabuhan Bandar Abbas, Iran.

Guna memperkuat legitimasinya, CENTCOM merilis rekaman video melalui platform X (dahulu Twitter). Video tersebut memperlihatkan detik-detik kapal perang AS memberikan peringatan keras melalui pengeras suara sebelum akhirnya melepaskan tembakan ke arah kapal berbendera Iran tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, kapal Touska masih berada dalam penahanan Marinir AS. Situasi ini pun mengancam keberlangsungan gencatan senjata yang baru berjalan selama 12 hari, sekaligus meningkatkan risiko konfrontasi terbuka di jalur perdagangan energi dunia.