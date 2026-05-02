Kapal Induk USS Gerald R Ford Tinggalkan Timur Tengah Usai Pecahkan Rekor

Kapal induk tercanggih milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, akhirnya bergerak meninggalkan kawasan Timur Tengah. Keputusan penarikan ini menjadi sinyal kuat meredanya tensi militer di kawasan tersebut, menyusul pengumuman resmi berakhirnya permusuhan bersenjata antara AS dan Iran.

USS Gerald R. Ford mencatatkan sejarah dengan berada di laut selama lebih dari 10 bulan. Durasi ini resmi memecahkan rekor masa operasional terlama bagi sebuah kapal induk AS sejak berakhirnya Perang Vietnam.

Meski demikian, masa tugas panjang ini bukan tanpa kendala. Pada 12 Maret lalu, insiden kebakaran sempat melanda ruang laundry utama kapal yang mengakibatkan dua pelaut mengalami luka-luka.

Kini, dengan perginya sang raksasa samudera tersebut, kekuatan laut AS di kawasan hanya menyisakan dua kapal induk, yakni USS Abraham Lincoln dan USS George H.W. Bush.

Berakhirnya Konflik Bersenjata

Penarikan kapal induk ini sejalan dengan pernyataan mengejutkan Presiden Donald Trump kepada Kongres pada Jumat (1/5/2026). Trump menegaskan bahwa masa perang antara Amerika Serikat dengan Iran telah dinyatakan berakhir.

Langkah diplomatik ini diambil bertepatan dengan batas waktu hukum 60 hari terkait wewenang perang tanpa otorisasi Kongres. Trump mengklaim perintah gencatan senjata yang ia terbitkan sejak 7 April 2026 telah berhasil menurunkan tensi di lapangan secara signifikan.

"Tidak ada lagi baku tembak antara Pasukan Amerika Serikat dan Iran sejak 7 April 2026. Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 lalu telah berakhir," tulis Trump dalam surat resminya kepada para legislator di Capitol Hill.

Pantau Perilaku Teheran

Kendati USS Gerald R. Ford telah ditarik dan peperangan dinyatakan usai, Trump menegaskan bahwa misi militer selama dua bulan terakhir telah mencapai seluruh target strategis. Namun, Washington tidak lantas lepas tangan.

Presiden tetap memberikan catatan tebal dan peringatan keras bagi Teheran. Meski pasukan mulai direduksi, AS memastikan akan terus memantau setiap pergerakan dan perilaku Iran di masa depan guna menjamin stabilitas di jalur perdagangan energi dunia.