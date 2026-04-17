Kapal Misi Kemanusiaan Indonesia ke Gaza Sempat Alami Gangguan di Tengah Perairan Internasional

Puluhan armada kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) terus bergerak menuju Gaza, Palestina. Di tengah pelayaran, salah satu kapal yang ditumpangi delegasi Indonesia sempat mengalami kendala teknis di perairan internasional.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Maimon Herawati. Ia berada di kapal induk atau saf-saf yang telah meninggalkan Barcelona sejak Ahad (12/4/2026).

“Kemarin mesin kapal sempat rusak. Saya tidak terlalu mengerti ya, tetapi kemudian sempat berhenti. Lalu kapal dari Open Arms, kapal logistik dari NGO Open Arms Brasil, datang untuk memperbaiki. Dan paling sekitar berapa ya, sejam, lalu kemudian perjalanan dilanjutkan,” kata Maimon dalam keterangan pers, Jumat (17/4/2026).

Maimon yang juga menjadi perwakilan Indonesia dalam Steering Committee Global Sumud Flotilla 2026 menjelaskan, pelayaran juga sempat tertunda setelah armada kembali sandar ke Barcelona akibat badai yang melanda perairan Spanyol usai pelepasan sekitar 30 kapal dari Dermaga Moll de la Fusta. Setelah kondisi cuaca membaik, armada kembali melanjutkan perjalanan menuju Gaza.

“Alhamdulillah, perjalanan lancar. Cuaca, yang beberapa waktu lalu membuat kami tidak bisa bergerak keluar ke perairan internasional, sekarang stabil. Tidak banyak kendala,” katanya lagi.

Lebih lanjut, dalam keterangannya, Maimon menyoroti kondisi di Gaza yang dinilai masih sangat membutuhkan bantuan internasional.

Terlebih, mencermati dinamika politik yang ada, meski terdapat kesepakatan gencatan senjata, zionis Israel dinilai justru memanfaatkan momentum tersebut untuk terus melakukan genosida.

“Tapi berkaca kepada yang sudah-sudah, gencatan senjata dari negara penjajah selalunya merupakan strategi untuk melakukan genosida lebih banyak, mengambil, merampas tanah yang lebih luas, dan seterusnya,” katanya.

Ia menilai situasi kemanusiaan di Gaza masih jauh dari membaik selama blokade bantuan belum benar-benar dibuka.

“Jadi, tidak ada harapan sepanjang genosida di dalam Gaza masih terus mereka lakukan. Dan bantuan kemanusiaan masih terus mereka blokade ya, tidak bisa masuk. Hanya seratus kurang lebih truk yang bisa masuk ke dalam Gaza, dari kebutuhan yang lebih dari 600 truk per hari,” katanya memungkasi.