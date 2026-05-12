Kapal MT Balongan: Urat Nadi Pertamina Perkuat Distribusi Energi Nasional

Ukuran Font Kecil Besar

PT Pertamina Patra Niaga terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional hingga ke pelosok negeri. Salah satu langkah strategis yang menjadi kunci keberhasilan ini adalah optimalisasi kapal MT Balongan sebagai armada vital pendistribusian energi di wilayah Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kehadiran MT Balongan dinilai sangat krusial dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat dan sektor industri, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan logistik tinggi.

“MT Balongan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional, khususnya untuk wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan logistik yang tidak sederhana,” ujar Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5/2026).

Menjangkau Wilayah Strategis dengan Kapasitas Besar

Sebagai armada andalan, MT Balongan memiliki spesifikasi yang mumpuni untuk mengarungi perairan Indonesia. Dengan kapasitas angkut mencapai 6.736 DWT, kapal ini mampu menyalurkan volume energi hingga 26.000 Kiloliter (KL) setiap bulannya.

Arus distribusi energi ini berfokus pada wilayah Ampenan (NTB), Bima (NTB), Camplong (Jawa Timur), dan Benoa (Bali). Proses pengisian energi (loading) dilakukan melalui Terminal Transit Manggis dan Tanjung Wangi, yang kemudian diteruskan ke titik-titik distribusi utama. Peran strategis ini menjadikan MT Balongan sebagai penopang stabilitas pasokan energi di wilayah tersebut.

Konsistensi di Tengah Tantangan Geografis

Arif Yunianto menekankan bahwa operasional MT Balongan dirancang untuk menghadapi dinamika cuaca laut dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Dengan operasional yang konsisten, Pertamina berhasil mewujudkan konektivitas energi yang andal dan tepat waktu.

“Konsistensi operasional armada ini mendukung agar pasokan energi tetap tersedia secara andal dan tepat waktu bagi masyarakat maupun sektor industri di berbagai wilayah Indonesia,” tegas Arif.

Efisiensi logistik yang didorong oleh operasional armada ini menjadi bukti nyata transformasi Pertamina dalam mempercepat penyaluran energi. Hal ini sangat penting untuk menjaga denyut nadi ekonomi di daerah yang sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan bakar.

Komitmen Energi Merata dan Berkelanjutan

Langkah penguatan armada ini merupakan bagian dari visi besar PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan energi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Optimalisasi kinerja armada distribusi akan terus dilakukan guna menghadapi tantangan kebutuhan energi yang terus meningkat.

Melalui MT Balongan, Pertamina tidak hanya mengirimkan bahan bakar, tetapi juga mengirimkan jaminan stabilitas dan kemajuan bagi masyarakat di wilayah-wilayah strategis Indonesia.