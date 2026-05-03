Kapal Tanker Raksasa Iran Berhasil Tembus Blokade AS dan Masuk Perairan Indonesia

Supertanker Iran bermuatan minyak senilai Rp3,81 triliun berhasil lolos dari blokade laut Amerika Serikat dan kini terdeteksi berada di perairan Indonesia. (Foto: AFP)

Sebuah drama pelarian di laut lepas kembali mencuri perhatian dunia. Kapal tanker raksasa milik Iran yang membawa muatan minyak mentah senilai hampir US$220 juta atau setara Rp3,81 triliun dilaporkan berhasil lolos dari blokade ketat Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Kapal tersebut kini terdeteksi telah memasuki wilayah perairan Indonesia.

Lembaga pemantau pergerakan kapal tanker dunia, TankerTrackers, mengungkapkan bahwa supertanker milik Perusahaan Tanker Iran Nasional (NITC) tersebut mengangkut lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah dalam sekali jalan.

"Sebuah supertanker milik NITC yang membawa lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah berhasil menghindari Angkatan Laut AS dan mencapai kawasan Timur Jauh," tulis laporan resmi TankerTrackers pada Minggu (3/5/2026).

Bergerak Menuju Kepulauan Riau

Kapal raksasa yang teridentifikasi dengan nama 'HUGE' (9357183) tersebut sebelumnya sempat terpantau berada di pesisir Sri Lanka lebih dari sepekan yang lalu. Setelah berhasil mengecoh armada Amerika, kapal ini dilaporkan terus melaju melalui Selat Lombok, Indonesia.

Berdasarkan data pelacakan terbaru, kapal tanker tersebut sedang mengarah menuju wilayah Kepulauan Riau. Keberhasilan kapal ini menembus barikade militer AS menjadi sorotan, mengingat ketatnya pengawasan terhadap ekspor energi dari Teheran.

Taktik Senyap di Laut Lepas

Upaya pelarian kapal 'HUGE' dari pantauan radar militer dilakukan dengan cukup rapi. Tanker raksasa ini diketahui tidak lagi memancarkan sinyal Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) sejak 20 Maret 2026 lalu, tepatnya saat berlabuh dari Selat Malaka menuju Iran.

Langkah mematikan sinyal navigasi merupakan taktik yang kerap digunakan kapal-kapal tanker untuk menghindari deteksi satelit dan patroli laut di tengah sanksi internasional.

Kini, kehadiran kapal bermuatan energi senilai triliunan rupiah di perairan Nusantara tersebut terus dipantau oleh otoritas maritim dan pengamat keamanan global.