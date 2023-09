Kapan Status Endemi Covid-19 Bisa Dicapai di Indonesia?

Kapan Indonesia keluar dari situasi pandemi menjadi endemi covid-19?



Jawaban:



Prof. Tjandra Yoga Aditama selaku Guru Besar FK UI menjelaskan status endemi covid-19 akan dicapai, melihat ada beberapa hal yang perlu disampaikan.



Saat ini covid-19 masih terus menjadi masalah kesehatan dunia.



"Pernyataan pandemi terjadi disampaikan DirJen WHO pada 11 Maret 2020, dan kalau nanti pandemi akan selesai maka pernyataannya juga akan disampaikan oleh DirJen WHO, kalau sudah memungkinkan," kata Tjandra Yoga Mantan Direktur WHO Asia Tenggara kepada INILAHCOM, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Senin, (06/09/2021).



Bagaimana dan kapan akan berakhir covid-19 di dunia dan di suatu negara akan bergantung setidaknya pada bagaimana virus covid-19 bermutasi dan lain-lain.



Tidak kalah penting dan menjadi kunci adalah ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes) meliputi 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta kebijakan pemerintah tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).



"Selanjutnya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan seperti diagnosis baru, obat baru, vaksin baru, dan lain-lain," tambah Tjandra yoga.