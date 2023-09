Kapolri Beri Kesempatan Polwan Isi Jabatan Berisiko Tinggi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Parbowo memberikan kesempatan kepada para polisi wanita (polwan) untuk mengisi jabatan di level operasional berisiko tinggi. Hal itu disampaikannya saat Konferensi Polwan sedunia ke-58 tahun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).



"Kami memberikan ruang untuk Polwan di Polri," ujarnya.



International Assosiation of Women Police (IAWP) itu diikuti oleh 235 peserta internasional secara online dari 39 negara dan 299 peserta dari Indonesia. Konferensi polwan sedunia itu akan membahas kesetaraan gender serta menjalin komunikasi sesama polwan dari berbagai negara.



"Saya harapkan sesama anggota polisi sedunia ini saling menukar informasi, bagaimana memperjuangkan gender," katanya.



Sigit berharap polwan di Indonesia mampu mengambil posisi penting di dalam institusi kepolisian. Ia juga mengatakan saat ini sudah ada jenderal polisi wanita di Mabes Polri dan mengisi jabatan di level operasional yang berisiko tinggi.



Mengenai hal ini Conference Director of The 58th IAWP Training Conference Brigjen Juansih mengaku bangga karena Indonesia menjadi tuan rumah pertama di Asia sejak berdirinya asosiasi pada 1915 ini. Adapun peserta dari Indonesia terdiri dari perwakilan masing-masing polda.



"Mereka diharapkan menjadi pemimpin masa depan dan memimpin organisasi ini dengan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang memuaskan serta memiliki jaringan yang lebih luas dengan aparat penegak hukum lainnya dari seluruh dunia," terangnya.