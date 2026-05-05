Kapolri Janji Jalankan Rekomendasi Reformasi, Kompolnas Jadi Prioritas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterangan usai pertemuan dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Ukuran Font Kecil Besar

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi Polri untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Hal ini diungkapkan usai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas hasil kerja komisi sekaligus arah kebijakan reformasi Polri ke depan, termasuk penguatan tata kelola dan pengawasan institusi.

“Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik,” kata Listyo kepada wartawan.

Listyo juga menekankan penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu agenda prioritas yang akan segera dilaksanakan. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti pengaturan penempatan personel di luar struktur organisasi.

“Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menko Hukum,” ucapnya.

Lebih lanjut, Listyo mengungkapkan Polri telah menyiapkan strategi reformasi berbasis tahapan waktu. Mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola institusi.

“Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.