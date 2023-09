Kapolri Mutasi 704 Personel, Salah Satunya Kabid Humas Polda Metro Jaya

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan empat surat telegram berisi mutasi untuk 704 personel Polri yang ditandatangani menjelang perayaan Natal 2022.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan terbitnya surat telegram Kapolri tertanggal 23 Desember 2022 yang berisi mutasi personel baik dalam rangka promosi, demosi maupun pensiun.

"Benar informasi dari SDM," kata Dedi, Sabtu (24/12/2022).

Seperti dikutip Antara, keempat surat telegram Kapolri tersebut (TR), yakni Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2774/XII/KEP./2022 sebanyak 21 personel, dan ST/2775/XII/KEP./2022 sebanyak 162 personel.

Kemudian, ST/2776/XII/KEP./2022 sebanyak 374 personel dan yang keempat ST/2777/XII/KEP./2022 sebanyak 147 personel.

"Secara keseluruhan terdapat 704 personel yang mutasi," kata Dedi menegaskan.

Beberapa nama pejabat Polri yang dimutasi dalam surat telegram yang baru diterbitkan itu, adalah Kombes Pol Endra Zulpan, dari jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Kabagjiantekpol Waketbid PPTIK STIK Lemdiklat Polri. Informasi diperoleh, Kabid Humas Polda Metro Jaya akan ditempati Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Trunoyudo sebelumnya merupakan Kepala Bagian Pemantauan dan Analis Biro Multimedia Divisi Humas Polri.

Kemudian Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Papua, diangkat sebagai Kabagmitra Ropenmas Divhumas Polri. Kemudian, Kombes Pol Alexander Sabar diangkat sebagai Kabagbanops Densus 88 Antiteror Polri.

Kapolda Kepri dan Kapolda Bengkulu

Sementara, personel yang dimutasi dalam rangka promosi adalah dua personel menjabat sebagai kapolda, yakni Brigjen Pol Tabana Bagun sebagai Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) dan Irjen Pol Armed Wijaya sebagai Kapolda Bengkulu.

Satu personel mendapat promosi sebagai pejabat utama di Mabes Polri, yakni Brigjen Pol Viktor Theodorus Sihombing, menggantikan Irjen Pol Remigius Sigit Tri Hardjanto yang memasuki masa pensiun.

Kemudian, promosi kenaikan pangkat jabatan IB (setingkat jenderal bintang dua) sebanyak tujuh personel. Jabatan IIA (setingkat jenderal bintang satu) sebanyak 24 personel, salah satunya polwan.

Selanjutnya, promosi jabatan IIB (perwira tinggi berpangkat Kombes Pol) sebanyak 88 personel, jabatan IIIA1 (pangkat AKBP) sebanyak 74 personel dan jabatan kapolres atau IIIA2 sebanyak 146 personel. Dua di antaranya anggota polwan.

Dalam surat telegram itu juga, ada 233 personel yang dimutasi dalam rangka penyegaran. Sebanyak, 27 personel dalam rangka pendidikan pengembangan pimpinan tinggi (Dikbangpimti), 21 personel satgas khusus, 77 personel pensiun dan lima personel dalam rangka demosi.

Adapun nama polwan yang mendapatkan promosi, yakni Kombes Pol Desy Andriani (Promosi Brigjen Pol) menjadi Psikolog Kepolisian Utama TK II SSDM Polri, AKBP Yessi Kurniati (Promosi jabatan kapolresta) menjadi Kapolresta Bukittinggi Polda Sumbar.

AKBP Soliyah (promosi jabatan Kombes Pol) menjadi Auditor Kepolisian Madya TK. III Itwasda Polda Sulsel, AKBP Retno Prihawati (promosi jabatan Kombes Pol) menjadi Atase Pol/Slo Divhubinter Polri.

Berikutnya lagi, AKBP dr Khodijah promosi jabatan Kombes Pol menjadi Kabiddokkes Polda Riau. AKBP Wahyuni Sri Lestari dapat promosi jabatan Kapolres menjadi Kapolres Payakumbuh Polda Sumbar. AKBP Herlina dapat promosi jabatan Kapolres menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim.

"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty. Penyegaran serta promosi," ujar Dedi.