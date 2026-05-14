Kapolri Naikkan Pangkat Asep Edi Jadi Jenderal Bintang Tiga, Kapolda Metro Kini Berpangkat Komjen

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit menaikkan pangkat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menjadi jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen).

Dengan kenaikan pangkat ini berarti Polda Metro Jaya menjadi satu-satunya Polda yang dipimpin oleh jenderal bintang tiga.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan kenaikan pangkat tersebut.

"Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 TANGGAL 13 MEI 2026," katanya seperti dikutip, Kamis (14/5/2026).

Asep Edi Suheri merupakan pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 16 November 1972. Pria lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum, khususnya dalam pengungkapan kasus siber, narkotika, hingga kejahatan lintas negara.

Sebelumnya, Asep ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya melalui Surat Telegram Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 menggantikan Komjen Pol. Karyoto yang diangkat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Sebelum menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada tahun 2025, Asep diketahui pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota (2011), Wakapolresta Bekasi Kota (2015), Kapolresta Tangerang (2016), Wadirtipidter Bareskrim Polri (2020), Dirtipidsiber Bareskrim Polri (2021), Wakabareskrim Polri (2022).

Kabar kenaikan pangkat tersebut terkonfirmasi melalui unggahan akun Instagram resmi Polda Metro Jaya, Rabu (13/5) malam, yang menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian pangkat bintang tiga bagi Komjen Pol Asep Edi Suheri.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya merupakan salah satu polda bertipe A yang dipimpin oleh seorang jenderal bintang dua (irjen). Status ini disematkan berdasarkan tingkat keamanan dan kerawanan suatu wilayah.

Biasanya Polda tipe A ini berada di wilayah-wilayah besar dan strategis seperti diantaranya Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng).