Kapolri Rotasi 9 Kapolda, Jawa Barat dan Sumatera Barat Punya Nahkoda Baru

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berbicara dalam acara Peresmian dan Groundbreaking 1.179 SPPG serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri oleh Presiden RI di kawasan Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). (Youtube/Sekretariat Presiden)

Ukuran Font Kecil Besar

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi melakukan rotasi jabatan terhadap sejumlah perwira tinggi (pati), termasuk penyegaran kepemimpinan di sembilan Kepolisian Daerah (Polda).

Keputusan strategis ini tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP.2026 tertanggal 7 Mei 2026. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat organisasi Polri di tengah tantangan tugas yang kian kompleks.

Wajah Baru di Jawa Barat dan Sumatera BaratSalah satu rotasi yang paling mencuri perhatian adalah posisi Kapolda Jawa Barat. Irjen Pipit Rismanto kini resmi dipercaya memimpin wilayah tersebut, menggantikan Irjen Rudi Setiawan yang mendapat penugasan baru sebagai Pati Bareskrim Polri.

Tak hanya di Tanah Pasundan, pergeseran tongkat komando juga terjadi di Sumatera Barat. Irjen Djati Wiyoto Abadhy kini didapuk menjadi Kapolda Sumbar menggantikan Irjen Gatot Tri Suryanta yang dimutasi menjadi Pati Kalemdiklat Polri.

Bukan Sekadar Ganti Posisi

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa mutasi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Menurutnya, ini adalah bagian dari "napas" organisasi untuk terus tumbuh dan menjadi lebih profesional.

“Mutasi dan rotasi jabatan adalah hal alamiah. Ini soal pembinaan karier, penyegaran, dan bagaimana personel kita tetap adaptif serta profesional menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Irjen Johnny dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Johnny menambahkan bahwa pergantian ini membawa harapan besar bagi masyarakat. Dengan adanya regenerasi kepemimpinan, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman demi memberikan yang terbaik bagi publik.

“Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Berikut Daftar 9 Kapolda Baru: