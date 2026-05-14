Kapolri Sebut Presiden Prabowo Ingin Kapolda Metro-Pangdam Jaya Naik Jadi Jenderal Bintang Tiga

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat acara peresmian dimulainya pembangunan Markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/5/2026). (Foto: Antara/HO-Polri)

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa dirinya menaikkan pangkat Kapolda Metro Jaya menjadi jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen) sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta, Pangdam dan Kapolda bintang tiga,” kata Sigit seperti dikutip Antara, Kamis (14/5/2026)

Sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi dipimpin oleh seorang pati berpangkat jenderal bintang tiga atau Komjen.

Jabatan Kapolda Metro Jaya tetap diisi oleh Asep Edi Suheri yang sebelumnya berpangkat Irjen dan kini berpangkat Komjen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengonfirmasi kenaikan pangkat tersebut.

"Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 TANGGAL 13 MEI 2026," katanya.

Asep Edi Suheri merupakan pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 16 November 1972. Pria lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum, khususnya dalam pengungkapan kasus siber, narkotika, hingga kejahatan lintas negara.

Sebelumnya, Asep ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya melalui Surat Telegram Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 menggantikan Komjen Pol. Karyoto yang diangkat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Sebelum menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada tahun 2025, Asep diketahui pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota (2011), Wakapolresta Bekasi Kota (2015), Kapolresta Tangerang (2016), Wadirtipidter Bareskrim Polri (2020), Dirtipidsiber Bareskrim Polri (2021), Wakabareskrim Polri (2022).

