Kapolri Tunjuk Brigjen Faizal Jabat Wakapolda NTT

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Faizal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur (NTT). Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP.2026 tertanggal 7 Mei 2026.

Brigjen Faizal yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum Dirgakkum Korlantas Polri itu akan menggantikan Brigjen Baskoro Tri Prabowo yang dimutasi sebagai Pati Polda NTT dalam rangka memasuki masa pensiun.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (9/5/2026).

Selanjutnya, posisi Dirgakkum Korlantas Polri akan diisi oleh Kombes I Made Agus Prasatya, yang sebelumnya menjabat Kabagrenmin Korlantas Polri

Diketahui, Brigjen Faizal merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1996 yang sudah malang melintang di bidang lalu lintas. Bahkan ia juga beberapa kali menjabat kapolres di sejumlah daerah.

Selama menjabat Dirgakkum Korlantas Polri, dirinya kerap melakukan sosialisasi serta mengevaluasi ke masyarakat terkait kebijakan penggunaan sirene dan rotator dalam pengawalan. Ketika itu publik ramai menggaungkan gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk di Jalan’, sebuah seruan protes terhadap penggunaan sirene, strobo, dan rotator yang dianggap mengganggu.