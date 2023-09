Kapten Liverpool Sepakat Susul Steven Gerrard Gabung Al Ettifaq, Komunitas LGBT Meradang

Liverpool telah setuju dengan biaya sebesar £12 juta atau sekitar Rp240 miliar (dengan kurs 1 poundsterling = Rp20.000) dengan klub Saudi Arabia, Al Ettifaq, untuk penjualan potensial kapten mereka, Jordan Henderson. Pemain internasional Inggris ini dilaporkan akan mendapatkan gaji sebesar £700.000 atau sekitar Rp14 miliar per minggu dengan klub Saudi Pro League tersebut, yang dikelola oleh mantan rekan satu timnya di Liverpool, Steven Gerrard.

Henderson, yang telah menjadi sekutu vokal dari komunitas LGBT dalam sepak bola, akan bermain di negara Teluk di mana homoseksualitas ilegal dan dapat dihukum mati. Hal ini menimbulkan kontroversi mengingat dukungan Henderson terhadap komunitas LGBT. Ia memakai tali sepatu pelangi selama Inggris mencapai final Euro 2020 dan telah berulang kali menyuarakan dukungannya untuk inklusivitas yang lebih besar dalam permainan.

3LionsPride, sebuah grup penggemar untuk pendukung LGBT Inggris, mengatakan mereka "sangat kecewa" setelah kesepakatan tersebut dicapai. Mereka sebelumnya telah mengkritik Henderson ketika rumor tentang kepindahannya ke Arab Saudi mulai beredar minggu lalu.

Reporter senior Sky Sports News, Melissa Reddy menulis, "Kritikan akan semakin intens. Jordan Henderson telah sangat vokal dalam dukungannya, dia terasa seperti sekutu sejati. Ada komunitas yang melihat kepadanya, dia adalah sorotan, titik referensi untuk pemain sepak bola, yang mengambil contoh dari dia dan mencari petunjuk tentang masalah ini."

Henderson telah berada di Jerman dengan Liverpool dalam tur pra-musim mereka tetapi dikeluarkan dari skuad manajer Jurgen Klopp untuk menghadapi Karlsruhe dalam pertandingan persahabatan pertama mereka pada hari Rabu. Ia telah membuat 491 penampilan sejak menandatangani kontrak untuk Liverpool dari Sunderland seharga £20 juta atau sekitar Rp400 miliar pada tahun 2011 dan memimpin tim tersebut untuk meraih gelar Premier League dan Liga Champions.

Dengan kepindahan ini, Henderson bergabung dengan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan N'Golo Kante yang setuju untuk pindah ke Arab Saudi. Meski demikian, dampak dari keputusan ini terhadap karir dan reputasi Henderson masih baru akan terlihat dalam waktu mendatang.