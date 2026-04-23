Kapten Tim Thomas Indonesia Minta Debutan Main Enjoy

Kapten tim Thomas Indonesia Fajar Alfian meminta para pemain debutan tampil rileks dan mampu mengontrol emosi saat menghadapi laga pembuka Grup D Piala Thomas 2026 melawan Aljazair di Forum Horsens, Denmark, Jumat (24/4) waktu setempat.

Menurut Fajar, tekanan pada pertandingan pertama dalam ajang beregu seperti Piala Thomas kerap lebih terasa, terutama bagi pemain yang baru merasakan atmosfer kompetisi tersebut.

“Untuk yang baru debut di Piala Thomas ini, semoga mereka bisa bermain enjoy, bisa bermain rileks. Jangan terlalu berambisi yang sangat lebih, nantinya bisa over confident dan yang penting kita bisa menjaga emosional dan menampilkan yang terbaik,” ujar Fajar dalam keterangan resmi PP PBSI setelah sesi latihan, Kamis.

Dalam skuad Merah Putih, sejumlah pemain akan menjalani debut di ajang beregu putra paling bergengsi tersebut, yakni pasangan Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan serta Mohammad Zaki Ubaidillah.

Sementara itu, tim juga diperkuat pemain berpengalaman seperti Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Muhammad Shohibul Fikri, serta Alwi Farhan.

Fajar mengungkapkan tim secara keseluruhan berada dalam kondisi baik setelah menjalani rangkaian persiapan, termasuk dua kali menjajal arena pertandingan. Meski demikian, ia menegaskan faktor mental menjadi kunci agar performa pemain dapat optimal di lapangan.

Ia juga mengingatkan bahwa status unggulan tidak boleh membuat tim lengah saat menghadapi Aljazair.“Laga pertama pasti tidak mudah dan sangat penting. Siapa pun yang diturunkan harus bisa bermain maksimal,” kata Fajar.

Indonesia sebelumnya mencatat kemenangan 5-0 atas Aljazair pada pertemuan terakhir di fase grup Piala Thomas 2020. Pada edisi 2026, tim Merah Putih juga akan menghadapi Thailand dan Prancis dalam persaingan Grup D.