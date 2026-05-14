Karpet Merah Beijing: Xi Jinping Sambut Trump, Ada Elon Musk hingga Tim Cook

Panggung diplomasi dunia hari ini tertuju ke Beijing. Presiden China Xi Jinping secara resmi menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan upacara militer megah di halaman Gerbang Timur Balai Besar Rakyat, Kamis (14/5/2026).

Momen ikonik terjadi saat mobil kepresidenan AS berjuluk 'The Beast' berhenti di pelataran. Xi Jinping yang sudah menunggu di tangga bawah langsung menyambut dan menyalami Trump. Keduanya tampak berbincang singkat sebelum prosesi kenegaraan dimulai.

Barisan 'A-List' Delegasi: Dari Diplomat hingga Raksasa Teknologi

Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Trump membawa 'pasukan' lengkap yang terdiri dari pejabat tinggi hingga bos korporasi kakap. Dari jajaran pemerintahan, tampak Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Perang Pete Hegseth, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

Namun, yang mencuri perhatian adalah kehadiran para titan teknologi dunia di belakang rombongan AS. Tampak CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk, CEO NVIDIA Jensen Huang, CEO Apple Tim Cook, serta CEO Visa Ryan McInerney. Kehadiran para bos teknologi ini memperkuat sinyal bahwa isu perdagangan dan teknologi menjadi agenda krusial dalam pertemuan bilateral ini.

Di pihak tuan rumah, Xi Jinping didampingi oleh figur-figur kunci Partai Komunis China (PKC), termasuk Sekretaris Sekretariat PKC Cai Qi, Menlu Wang Yi, Menhan Dong Jun, dan Menteri Perdagangan Wang Wentao.

Salvo 21 Kali dan Parade di Tiananmen

Kemegahan upacara berlanjut saat kedua kepala negara melangkah ke mimbar kehormatan. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang, diiringi dentuman salvo 21 kali yang menggelegar di Lapangan Tiananmen.

Xi dan Trump kemudian melakukan inspeksi barisan kehormatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan menyaksikan parade militer yang presisi. Di pengujung pasukan, puluhan anak-anak China menyambut mereka dengan bunga dan bendera kedua negara sambil meneriakkan kata 'Selamat Datang' dalam bahasa Mandarin.

Sesaat sebelum memasuki gedung untuk pembicaraan tertutup, Xi sempat menunjuk ke arah Lapangan Tiananmen, menjelaskan lanskap bersejarah tersebut kepada Trump di tangga Balai Besar Rakyat.

Misi Stabilitas di Tengah Dunia yang Gejolak

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa diplomasi langsung antara kedua kepala negara adalah kunci strategis bagi hubungan kedua raksasa ekonomi tersebut.

"China siap bekerja sama dengan AS untuk memperluas kerja sama dan mengelola perbedaan dalam semangat kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan," ujar Guo dalam konferensi persnya.

Guo menambahkan bahwa kunjungan Trump ini diharapkan mampu memberikan stabilitas serta kepastian bagi dunia yang saat ini masih dilingkupi ketidakpastian. Usai upacara penyambutan, kedua pemimpin langsung menuju ruang pertemuan untuk memulai pembicaraan bilateral mendalam mengenai isu-isu global dan perdamaian dunia.