Kartini Otomotif: Komunitas Perempuan Touring Susuri Wisata Alam Bandung

Ukuran Font Kecil Besar

Momentum Hari Kartini menjadi ajang pembuktian eksistensi perempuan di dunia otomotif Tanah Air. Melalui kegiatan bertajuk 'Bentang Cerita: Repsol Ride Story', komunitas perempuan Girls Day Out menggelar rangkaian touring dan kegiatan sosial yang membedah peran aktif perempuan dalam industri kendaraan bermotor, Sabtu (25/4/2026).

Bekerja sama dengan Repsol Lubricants Indonesia, kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang kumpul komunitas, tetapi juga memperkuat jejaring perempuan yang memiliki minat tinggi pada performa dan perawatan kendaraan.

"Kami melihat bagaimana perempuan Indonesia kini semakin aktif di dunia otomotif. Mereka memiliki kesadaran terhadap performa kendaraan serta semakin peduli terhadap perawatan motor mereka," ujar Head of Marketing Repsol Lubricants, Alejandro Werd Alonso, dalam keterangan resminya yang dikutip Minggu (26/4/2026).

Eksplorasi Alam dari Bandung ke Rancabali

Rombongan para pengendara perempuan ini menempuh rute yang menyuguhkan keindahan alam Jawa Barat. Dimulai dari pusat Kota Bandung, para peserta bergerak menuju kawasan Rancabali, Kabupaten Bandung.

Sepanjang perjalanan, para peserta menyusuri berbagai titik wisata ikonik, mulai dari hamparan perkebunan teh, air terjun, hingga lokasi perhentian kopi. Inisiatif ini merupakan bagian dari rangkaian program yang sebelumnya telah sukses digelar di Padang, Bali, dan Yogyakarta guna memperkenalkan potensi wisata alam Indonesia melalui aktivitas berkendara.

Fokus pada Keamanan dan Performa Mesin

Selain aspek gaya hidup, edukasi mengenai teknis kendaraan menjadi poin utama dalam pertemuan ini. Alejandro menekankan bahwa aspek keamanan dan kenyamanan berkendara sangat bergantung pada penggunaan pelumas yang tepat untuk mendukung performa mesin tetap optimal.

"Kami ingin menekankan pentingnya aspek keamanan dalam berkendara, termasuk melalui penggunaan pelumas yang mendukung mesin tetap prima, baik untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh," tambahnya.

Kegiatan tidak hanya berhenti pada konvoi kendaraan. Para peserta juga terlibat dalam diskusi inspiratif, peragaan busana, hingga hiburan musik yang menggabungkan unsur budaya lokal dengan gaya hidup modern.

Melalui langkah ini, diharapkan partisipasi perempuan dalam industri otomotif terus meningkat dengan dukungan produk berkualitas yang menjamin keamanan di jalan raya.