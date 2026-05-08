Kasus Andrie Yunus Dilimpahkan ke Polda Metro, Ini Alasannya

Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus, Serda Edi Sudarko (kanan), Lettu Budhi Hariyanto Cahyono (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Kamis (7/5/2026). (Foto: Antara Foto/Fakhri Hermansyah/foc).

Ukuran Font Kecil Besar

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) melimpahkan penanganan laporan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus ke Polda Metro Jaya.

Pelimpahan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) karena perkara tersebut dinilai memiliki kesamaan lokasi, waktu kejadian, serta objek kasus dengan yang sebelumnya telah ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Wira Satya Triputra, menjelaskan bahwa jika tetap diproses di Bareskrim, penanganan harus dimulai dari awal sehingga dinilai tidak efisien.

"Karena locus dan tempus-nya sama, dan objek perkaranya juga sama," katanya di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

"Kalau kami dari Bareskrim, kan kayak pom bensin, mulai dari nol lagi. Sementara, di sana kemarin sudah bukti sudah terkumpul, saksi-saksi sudah diambil keterangan," ucapnya.

Meski demikian, Bareskrim memastikan tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan perkara tersebut meskipun penanganannya dilanjutkan oleh Polda Metro Jaya.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melalui laporan polisi tipe B yang diajukan ke Bareskrim Polri.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyebut laporan itu merupakan tindak lanjut dari langkah Polda Metro Jaya yang lebih dulu menyerahkan sejumlah bukti dan petunjuk kepada Polisi Militer TNI.

"TAUD akan mendaftarkan laporan tipe B karena menindaklanjuti kemarin pernyataan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya yang sudah melimpahkan bukti-bukti dan juga sejumlah petunjuk kepada POM TNI terkait dengan kasus penyiraman air keras pada Andrie," kata Dimas.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/136/IV/2026/SPK/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporan itu, pelapor menyertakan sejumlah pasal, antara lain percobaan pembunuhan berencana, penganiayaan berat, hingga dugaan tindak pidana terorisme dan pendanaannya sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada pihak TNI setelah menemukan sejumlah fakta dalam proses penyelidikan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menyatakan pelimpahan dilakukan berdasarkan temuan yang mengarah pada keterlibatan pihak tertentu.

Saat ini, perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.