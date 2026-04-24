Kasus ART Lompat dari Lantai 4 di Benhil, Polda Metro Jaya Turun Tangan

Penanganan kasus tragis dua asisten rumah tangga (ART) yang melompat dari lantai 4 rumah kos di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, memasuki babak baru. Penyidik Polda Metro Jaya kini turun tangan dan berpotensi mengambil alih penuh perkara tersebut.

Langkah ini dilakukan setelah polisi mulai memeriksa majikan dari kedua korban. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk mengungkap peristiwa yang terjadi sebelum aksi nekat itu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Polisi Roby Heri Saputra, membenarkan bahwa majikan telah dimintai keterangan oleh penyidik."Iya benar, majikan sudah diperiksa," kata Roby, Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Meski saat ini penanganan perkara masih berada di tingkat Polsek, proses koordinasi dengan Polda terus berjalan."Diperiksa di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sekarang masih di Polsek, tapi nanti kemungkinan ditarik Polda," ujarnya.

Kronologi

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah kos di Jalan Walahar Buntu, Benhil. Dua ART berinisial D (18) dan R (30) diduga melompat dari lantai 4.

Akibat kejadian tersebut, korban D meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSAL Mintohardjo. Sementara itu, korban R mengalami luka serius berupa patah tulang dan masih menjalani perawatan intensif.

Insiden ini sempat menggegerkan warga sekitar. Ketua RW setempat, Syahrudin, mengatakan saat tiba di lokasi, korban sudah dalam kondisi tergeletak dan warga telah berkerumun.

"Kalau kronologi persis saya tidak tahu, karena saat saya datang korban sudah di bawah dan warga sudah ramai," terangnya.

Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik aksi tersebut. Dugaan awal mengarah pada upaya korban untuk melarikan diri dari tempat mereka bekerja.

Namun demikian, terkait isu adanya penyekapan atau dugaan perlakuan kasar dari majikan, polisi belum dapat memastikan dan masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak.

"Saya belum bisa kasih keterangan itu karena keterangannya belum saya dapatkan. Masih kami dalami," kata Roby.

Saat ini, penyidik masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap fakta sebenarnya di balik tragedi tersebut.