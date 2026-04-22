Kasus Bea Cukai, KPK Masih Cocokkan Keterangan Internal dan Swasta

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di gedung Merah Putih, Jakarta. (Foto: Inilah.com/Rizky)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menguji konsistensi keterangan saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan pita cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Proses pemanggilan disebut belum tuntas karena penyidik masih mencocokkan informasi dari pihak internal dan swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut, pemanggilan saksi dilakukan mengikuti kebutuhan penyidikan, terutama untuk menguji kecocokan keterangan yang sudah dikantongi.

"Penjelasan dari pihak internal akan kita cocokkan dengan keterangan pihak swasta, apakah sesuai atau tidak," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).

Sejauh ini, lanjut dia, penyidik lebih dulu menggali informasi dari internal Bea Cukai terkait mekanisme pengurusan cukai dan impor. Hasilnya menjadi dasar untuk menilai dugaan penyimpangan, termasuk kemungkinan rekayasa jalur pemeriksaan barang.

"KPK juga membuka peluang memanggil ulang saksi yang belum hadir. Setiap keterangan dinilai penting karena bisa mengarah pada pengembangan perkara," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal. Selain itu, ada pejabat internal lain serta pihak swasta dari PT Blueray.

Perkara bermula dari dugaan pengaturan jalur impor sejak Oktober 2025. Sejumlah oknum diduga mengondisikan sistem agar barang milik PT Blueray masuk tanpa pemeriksaan fisik, sehingga membuka celah masuknya barang ilegal.

Sebagai bagian dari penyidikan, KPK telah menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar, mulai dari uang tunai berbagai mata uang hingga logam mulia dan barang mewah.

KPK menegaskan, fokus saat ini bukan hanya pada aliran uang, tetapi juga membongkar bagaimana praktik pengondisian sistem bisa terjadi di internal Bea Cukai.