Kasus Covid-19 Sembuh Capai 3,9 Juta

Perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per 10 September 2021 secara nasional, angka kesembuhan harian bertambah mencapai 14.356 orang sembuh per hari.



Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 3,9 juta orang sembuh atau tepatnya 3.901.766 orang (93,8 persen).



Sejalan dengan itu, kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis, berkurang lagi sebanyak 9.295 kasus dan totalnya menurun menjadi 118.534 kasus (2,9 persen), seperti yang dikutip dar laman covid-19.go.id, Jakarta, Sabtu, (11/09/2021).



Pada penambahan pasien terkonfirmasi positif (RT-PCR/TCM dan rapid antigen), hari ini bertambah sebanyak 5.376 kasus dan kumulatifnya, atau jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini mencapai 4.158.731 kasus.



Disamping itu, pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 315 kasus dan kumulatifnya mencapai 138.431 kasus (3,3 persen).



Selain itu, dari hasil uji laboratorium per hari, spesimen selesai diperiksa (RT-PCR/TCM dan rapid test antigen) per hari sebanyak 235.681 spesimen dengan jumlah suspek sebanyak 209.579 kasus.